Concurs desert

Andorra la Vella explora alternatives per al projecte dels Pouets amb les empreses interessades en un inici

González lamenta també la manca de propostes concretes del Govern sobre el multifuncional i el Museu Nacional, alhora que reclama més claredat

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha detallat aquest dimarts que després de no rebre ofertes per al projecte dels Pouets, es va contactar les empreses que s’havien descarregat el plec de bases i que van rebre vuit respostes, algunes d’elles explicant per què no s’havien presentat. “Ara ho estem estudiant i veient si podem tirar endavant un altre projecte amb la seva col·laboració, ja que hi havia alguns problemes segons ells que no entenien dins del plec de bases. Estem en converses amb les empreses que s’han presentat per veure si podem avançar amb algun projecte”, ha apuntat González.

Amb relació a una altra qüestió de la premsa sobre la insistència del Govern amb els projectes del multifuncional i del Museu Nacional, el mandatari comunal ha respost que la corporació està oberta al diàleg amb el Govern sobre l’ús d’espais per a projectes, però que no han rebut propostes concretes. “Nosaltres no podem fer més, estem oberts al diàleg, però fins que no ens arribin propostes concretes, no podrem posicionar-nos ni a favor ni en contra. El que veiem, de moment, és que per part del Govern només hi ha converses superficials que no entren en detall“, ha comentat González.