El Comú d’Andorra la Vella apunta al Govern com a possible causa del fracàs del concurs dels Pouets

González lamenta que declaracions de la ministra Marsol sobre el parc tecnològic podrien haver desincentivat la participació empresarial

El concurs públic per a la concessió de l’antic aparcament dels Pouets, a Andorra la Vella, ha quedat desert. Així ho ha confirmat el cònsol major, Sergi González, després que aquest dijous es tanqués el termini per presentar ofertes. Tot i que una trentena d’empreses es van descarregar el plec de bases i una desena van sol·licitar visitar les instal·lacions, finalment cap d’elles ha formalitzat la seva candidatura, fet que ha sorprès la corporació comunal.

González ha atribuït aquesta manca de concurrència, en part, a les declaracions realitzades per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en què apuntava la possibilitat que el futur parc tecnològic es pogués ubicar en aquestes instal·lacions. Segons el cònsol, aquestes manifestacions haurien pogut desincentivar les empreses: “Diverses empreses ens han comunicat que no es presentarien perquè consideraven que el concurs ja estava decidit a favor del Govern”, ha afirmat. “Em sap molt greu que aquestes declaracions hagin pogut condicionar el procés. No sé si és així o no, però crec que no ens han fet cap favor”, ha afegit.

Davant d’aquesta situació, la corporació preveu contactar les empreses que van mostrar interès inicial per tal d’entendre els motius pels quals finalment no han presentat oferta. “Ens toca parlar amb les empreses, explicar-los bé el projecte i deixar clar que no hi ha cap acord amb el Govern. També ens reunirem amb l’Executiu”, ha avançat González.

El cònsol ha indicat que el Govern no ha comunicat oficialment cap projecte per a la instal·lació d’un parc tecnològic als Pouets, tot i haver visitat les instal·lacions. En aquest sentit, ha mostrat la seva sorpresa pel fet que, posteriorment, l’Executiu anunciés la compra de Catsa com a possible ubicació per al mateix projecte.

Un cop analitzades les respostes de les empreses, la corporació comunal valorarà alternatives per donar ús a l’espai. Entre les opcions possibles, González ha apuntat la convocatòria d’un concurs internacional o l’ús d’un procediment negociat. També ha reconegut que podria haver influït l’estat actual de l’edifici, especialment la presència de material residual a l’interior. En aquest cas, es plantejarien accions com negociar amb l’anterior propietari per retirar-lo.