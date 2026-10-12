González no descarta que el comú acabi assumint Terra Vella i defensa que «no hem parat de treballar en l’habitatge»

«Nosaltres creiem que estem fent una estratègia d’habitatge a curt, mitjà i llarg termini. La construcció de zero d’un edifici sabem el que comporta». Amb aquestes paraules, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha defensat la política d’habitatge de la corporació davant la possibilitat que sigui el mateix comú qui assumeixi la construcció dels pisos assequibles de Terra Vella, després de la renúncia de la promotora privada, la qual havia de construir entre 40 i 50 habitatges de lloguer assequible a la parcel·la. Així, aquest fet ha obligat el comú a replantejar el futur de la promoció, amb González reconeixent que «ara és un moment de reflexió. No hem parat de treballar en l’habitatge, hi ha dos o tres projectes que ja estàvem treballant per a altres espais de la parròquia, però en diferents terminis, i ara hem de veure com ho encarem».
En aquest sentit, i en ser qüestionat per la possibilitat d’assumir directament la promoció amb recursos comunals, el mandatari comunal ha apuntat que «no puc dir que no. Es valorarà, com tres altres projectes que estem pensant si podem anar en aquesta parcel·la». Tanmateix, González ha aclarit que aquests altres projectes esmentats no estaven previstos inicialment per a Terra Vella, sinó per a diferents ubicacions de la parròquia, i que ara es podria estudiar un canvi d’emplaçament: «A tota la parròquia hi havia tres projectes que estaven pensats per a habitatge. Aquesta parcel·la anava lligada a la versió publicoprivada i, vist que aquesta no funciona, potser un d’aquests projectes pot acabar anant en aquesta parcel·la».
«Nosaltres, i ho heu pogut veure amb altres projectes, no ens desmotivem, tot el contrari, ens asseiem amb els que estaven interessats i els demanem per què no s’han presentat» – Sergi González
Pel que fa a la renúncia de la promotora, González ha concretat que la Unió Temporal d’Empreses (UTE) no ha aconseguit el finançament necessari per tirar endavant la construcció, malgrat que les negociacions havien arribat a la fase final. «El projecte anava avançant, vam passar per junta la setmana passada un informe conforme Urbanisme ja havia dit que era correcte, que s’havia arribat al final del procediment negociat dient que les dues parts estaven d’acord», ha explicat, tot afegint que «ja havíem parlat de fer un consell extraordinari i, malauradament, l’endemà ens va notificar, de manera oral, un dels privats que no havia trobat el finançament corresponent per tirar endavant el projecte». Val a dir, però, que la corporació comunal encara no ha rebut la notificació oficial per escrit.
«Jo crec que és important aquí tirar cap enrere. Aquella parcel·la feia molts anys que estava sense ús, vam ser nosaltres qui, dins del nostre projecte de recuperar espais públics, vam començar a parlar amb sectors, amb privats», ha recordat el cònsol major, qui ha incidit en el fet que, arran d’aquells contactes, van precedir la convocatòria d’un primer concurs públic que va quedar desert. Llavors, davant d’aquell resultat, es va optar per continuar les converses amb els agents interessats en la promoció: «Nosaltres, i ho heu pogut veure amb altres projectes, no ens desmotivem, tot el contrari, ens asseiem amb els que estaven interessats i els demanem per què no s’han presentat», ha conclòs González.