  • El cònsol major de la capital assegura que la prova pilot podria iniciar-se a finals de setembre i destaca la feina conjunta dels dos comuns en el projecte. | Marvin Arquíñigo
Agències
Connexió interparroquial

González confia que la nova línia de bus entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany serà una realitat a l'octubre

El cònsol major assegura que la prova pilot podria iniciar-se a finals de setembre i destaca la feina conjunta dels dos comuns en el projecte

El Comú d’Andorra la Vella preveu que a partir de l’octubre entri en funcionament la línia de bus interparroquial que ha de connectar la capital amb Escaldes-Engordany. El cònsol major, Sergi González, ha explicat que l’objectiu és que “a finals de setembre ja sigui una realitat” la prova pilot.

Actualment el projecte es troba en fase de tramitació, després que Escaldes-Engordany publiqués el concurs públic per licitar el servei. Ara s’espera que es presentin propostes i es pugui adjudicar el contracte per posar en marxa la línia. Tot i que encara no està tancat, González ha valorat positivament la feina realitzada fins ara: “Ha sigut una feina que s’ha treballat molt bé entre els tècnics dels dos comuns i jo crec que serà un èxit”, ha manifestat.

El cònsol també ha remarcat que aquest servei no substituirà cap línia ja existent. “No ve a substituir la LC, sinó que era un projecte que ja portàvem treballant des de fa temps i jo crec que s’ha fet amb molt raonament i que anirà molt bé aquesta prova pilot”, ha explicat.

