Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'aparcament del Camp del Serrat. | Comú d'Escaldes-Engordany
El Periòdic d'Andorra
Nou dispositiu

Escaldes-Engordany reforça la mobilitat a Engolasters amb un nou aparcament i un bus llançadora durant aquest estiu

Gili afirma que el Camp del Serrat "no dona l'abast davant la gran afluència de gent" i confirma que ja no es permetrà aparcar al voral de la carretera

El Comú d’Escaldes-Engordany desplegarà entre el 4 de juliol i el 7 de setembre un nou dispositiu de mobilitat per regular l’accés a Engolasters durant els mesos d’estiu. La iniciativa inclou l’habilitació d’un nou aparcament al Pradràs, un servei gratuït de bus llançadora fins a la part alta d’Engolasters i la prohibició d’estacionar vehicles al voral de la carretera, amb l’objectiu de millorar la seguretat i reduir la saturació de trànsit.

La cònsol major, Rosa Gili, ha justificat la mesura pel gran volum de visitants que rep la zona durant l’estiu. «És una zona molt concorreguda i, en determinats moments, s’hi acumulen molts vehicles», ha assenyalat, tot afegint que el comú estava «preocupat per la seguretat» perquè l’aparcament del Camp del Serrat «no dona l’abast davant la gran afluència de gent». Per aquest motiu, ha explicat que s’ha decidit habilitar un nou espai d’estacionament i que, amb la reorganització, «ja no es permetrà estacionar vehicles al voral de la carretera».

«És una zona molt concorreguda i, en determinats moments, s’hi acumulen molts vehicles» – Rosa Gili

Per donar resposta a aquesta situació, la corporació ha llogat i condicionat un terreny de prop de 4.500 metres quadrats al berenador de la Font de la Closa, on s’ha creat el nou aparcament del Pradràs, amb capacitat per a un centenar de vehicles. Quan el Camp del Serrat completi l’aforament, els conductors hauran d’estacionar obligatòriament en aquest nou espai, des d’on un autobús llançadora gratuït els traslladarà fins a Engolasters. El servei funcionarà diàriament entre les 09.00 i les 18.00 hores.

Pel que fa als autobusos turístics, podran accedir fins al Camp del Serrat per deixar els passatgers, però posteriorment hauran d’estacionar al Pradràs, on també s’ha habilitat una zona específica. El dispositiu es completarà amb punts d’informació als dos aparcaments per orientar els visitants i amb la instal·lació d’una food truck al nou estacionament per ampliar els serveis disponibles durant la temporada d’estiu.

Comparteix
Notícies relacionades
Una política salarial que reclama més recorregut
Es retiren els iPads de l’escola de Santa Coloma després d’una fallada que va permetre accedir a contingut sexual
Llum verda a la pujada extraordinària del salari mínim fins als 1.568,67 euros mensuals des d’aquest mateix dimecres

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Les persones amb obesitat o trastorns alimentaris podran accedir al dietista-nutricionista a través de la CASS
  • Societat
Un norovirus va ser el causant del brot de gastroenteritis ocorregut fa dues setmanes al col·legi Sagrada Família
  • Política, Societat
Gili assegura que la seva corporació té previst presentar «molt properament» un pla de xoc en matèria d’habitatge
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Escaldes-Engordany reforça la mobilitat a Engolasters amb un nou aparcament i un bus llançadora durant aquest estiu
  • Parròquies, Política
La Massana presenta al Consell Consultiu el nou POUP abans d’encarar el període d’informació pública
  • Parròquies, Societat
El Comú de la Massana fixa el topall de creixement en 25.000 habitants amb un nou POUP que preserva les condicions
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu