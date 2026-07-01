Escaldes-Engordany reforça la mobilitat a Engolasters amb un nou aparcament i un bus llançadora durant aquest estiu

El Comú d’Escaldes-Engordany desplegarà entre el 4 de juliol i el 7 de setembre un nou dispositiu de mobilitat per regular l’accés a Engolasters durant els mesos d’estiu. La iniciativa inclou l’habilitació d’un nou aparcament al Pradràs, un servei gratuït de bus llançadora fins a la part alta d’Engolasters i la prohibició d’estacionar vehicles al voral de la carretera, amb l’objectiu de millorar la seguretat i reduir la saturació de trànsit.
La cònsol major, Rosa Gili, ha justificat la mesura pel gran volum de visitants que rep la zona durant l’estiu. «És una zona molt concorreguda i, en determinats moments, s’hi acumulen molts vehicles», ha assenyalat, tot afegint que el comú estava «preocupat per la seguretat» perquè l’aparcament del Camp del Serrat «no dona l’abast davant la gran afluència de gent». Per aquest motiu, ha explicat que s’ha decidit habilitar un nou espai d’estacionament i que, amb la reorganització, «ja no es permetrà estacionar vehicles al voral de la carretera».
«És una zona molt concorreguda i, en determinats moments, s’hi acumulen molts vehicles» – Rosa Gili
Per donar resposta a aquesta situació, la corporació ha llogat i condicionat un terreny de prop de 4.500 metres quadrats al berenador de la Font de la Closa, on s’ha creat el nou aparcament del Pradràs, amb capacitat per a un centenar de vehicles. Quan el Camp del Serrat completi l’aforament, els conductors hauran d’estacionar obligatòriament en aquest nou espai, des d’on un autobús llançadora gratuït els traslladarà fins a Engolasters. El servei funcionarà diàriament entre les 09.00 i les 18.00 hores.
Pel que fa als autobusos turístics, podran accedir fins al Camp del Serrat per deixar els passatgers, però posteriorment hauran d’estacionar al Pradràs, on també s’ha habilitat una zona específica. El dispositiu es completarà amb punts d’informació als dos aparcaments per orientar els visitants i amb la instal·lació d’una food truck al nou estacionament per ampliar els serveis disponibles durant la temporada d’estiu.