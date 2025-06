Mes per a l'esbarjo

Escaldes-Engordany prepara la congratulació de la festa parroquial, que celebra enguany el 47è aniversari

La plaça de l'Església esdevé com a la nova ubicació d'encontre, amb dos dies carregats d'activitats, balls de sardanes i una arrossada de muntanya

Escaldes-Engordany escalfa motors per celebrar la Festa de la Parròquia, que enguany commemora el 47è aniversari de la seva creació. La celebració tindrà lloc així els pròxims dies 14 i 15 de juny i omplirà diversos espais de la parròquia amb propostes pensades per homenatjar aquesta data tan significativa, alhora que es fa valdre el patrimoni, la identitat i la història del territori com és habitual.

Convé esmentar que una de les principals novetats d’aquesta edició és la incorporació de la plaça de l’Església com a nou escenari d’activitats. Aquest espai, recentment inaugurat, s’ha convertit en un punt de trobada per a la ciutadania, gràcies a la seva zona enjardinada, les terrasses a l’aire lliure i l’aparcament que en facilita l’accés. La seva inclusió contribueix a dinamitzar la zona i afavorir la participació en els actes festius.

Així, els actes arrencaran dissabte 14 de juny, a les 12.00 h, amb l’actuació dels Castellers d’Andorra a la plaça Coprínceps. D’altra banda, a les 19.00 hores, el festival dels infants de l’Esbart Santa Anna tindrà lloc a la sala Prat del Roure. Finalment, i a les 20.00 hores, l’Església de Sant Pere Màrtir acollirà l’actuació de la Coral escaldenca per cloure la jornada amb un concert ple d’emoció i tradició.

Les activitats lúdiques continuaran diumenge 15 de juny amb un parc d’aigua instal·lat a l’aparcament del Puader, que obrirà de 10.30 a 13.00 hores, com també de les 16.00 a 19.00 hores. En el mateix escenari, al matí, també hi haurà un circuit de circulació viària per conèixer les normes bàsiques i per compartir una estona amb La Creu Roja, la Policia i fer tallers amb els Castellers d’Andorra. A les 11.00 hores, val a dir, la plaça de l’Església serà escenari d’una ballada de sardanes amb la Cobla 11 de Setembre, mentre que, a la mateixa hora, a la zona 3×3 del Prat del Roure es farà una exhibició de zumba.

El mateix diumenge al migdia, a les 12.00 hores, l’Esbart Santa Anna oferirà una actuació a la plaça Coprínceps, per precedir-la un dels moments més esperats de la jornada: la tradicional arrossada de muntanya, que tindrà lloc al Parc de la Mola.

Per participar-hi, caldrà adquirir un tiquet al preu de 5 euros, que inclourà un plat commemoratiu, així com una ració d’arròs de muntanya, pa, vi, gelat i cafè. Els tiquets es podran comprar el mateix dia al Parc de la Mola, així com anticipadament al Servei de Tràmits del Comú, a l’Oficina de Turisme de la plaça Santa Anna i a la Llar de Jubilats. La festa continuarà al mateix espai amb els concerts de Makuka i Rokyo, que posaran el punt final a un cap de setmana ple d’activitats i de goig.