Escaldes estrena dues pistes de tennis i 237 metres quadrats de zona verda sobre l’aparcament del Falgueró

Escaldes-Engordany ha inaugurat aquest dijous les noves pistes de tennis i la zona verda situades a la coberta de l’aparcament comunal del Falgueró. La posada en funcionament de les dues pistes completa un projecte que combina l’estacionament amb la pràctica esportiva i nous espais d’ús públic, alhora que permet recuperar la pràctica del tennis a la parròquia després del trasllat de les antigues instal·lacions del Prat del Roure.
La coberta del Falgueró compta amb una superfície total de 1.670 metres quadrats, dels quals 1.142 estan destinats a les dues pistes de tennis. La resta de l’espai inclou zones de circulació, graderies per als esportistes i el públic i 237,75 metres quadrats de zona verda. Les instal·lacions esportives disposen també de dos vestidors, un d’homes i un altre de dones, ubicats a la cinquena planta de l’aparcament.
Les noves pistes completen la construcció de l’aparcament del Falgueró, distribuït entre la planta baixa i la cinquena i amb 350 places d’estacionament
Les noves pistes completen la construcció de l’aparcament del Falgueró, distribuït entre la planta baixa i la cinquena i amb 350 places d’estacionament. A la cinquena planta conviuen les places d’aparcament amb els vestidors que donen servei a les instal·lacions esportives de la coberta. En conjunt, el projecte del Falgueró suma 10.593 metres quadrats de superfície útil entre els diferents espais.
L’estrena esportiva arribarà aquest dissabte amb un torneig de la Federació de Tennis que es disputarà durant tres caps de setmana consecutius, mentre que durant el mes d’octubre les pistes s’obriran també a la ciutadania. Les reserves es podran efectuar en línia o presencialment al departament d’Esports, com es feia anteriorment, i el comú està ultimant una aplicació que permetrà facilitar l’entrada a les instal·lacions.
La reubicació de les pistes al Falgueró permet recuperar la pràctica del tennis a Escaldes-Engordany i, al mateix temps, alliberar l’espai que ocupaven al Prat del Roure. El trasllat ha fet possible destinar aquesta superfície a altres usos i guanyar 2.000 metres quadrats de zona verda i de lleure, amb nous espais enjardinats i jocs infantils al centre de la parròquia.