Sessió de consell de comú

Nova injecció pressupostària de 416.000 euros per completar l’aparcament i les instal·lacions esportives del Falgueró

Durant la sessió de consell, el comú aprova també ampliar fins al 2067 la concessió a Semtee per garantir la construcció del nou hotel de Caldea

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquest dijous una modificació de despesa plurianual per valor de 416.108 euros destinada a executar treballs complementaris a l’aparcament del Falgueró i a les instal·lacions esportives projectades al seu terrat. Segons ha detallat la cònsol major, Rosa Gili, les actuacions incloses en aquest paquet serviran per completar i modernitzar l’equipament, situat en una zona amb una alta demanda d’estacionament.

Entre les millores previstes hi ha tasques de pintura per millorar la senyalística i la seguretat, actuacions per garantir la impermeabilització de la infraestructura, i l’adequació del sistema de ruixadors en cas d’incendi. També s’instal·laran llums per indicar les places lliures i ocupades, càmeres de vigilància, punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, i portes a la planta baixa per garantir la seguretat en l’emmagatzematge de grues. A la part superior, es preveu la col·locació d’una xarxa de protecció a les pistes esportives.

“La voluntat és tenir un aparcament modern, funcional i segur en una zona on escassegen clarament els espais per deixar el vehicle”, ha assenyalat Gili, recordant que el projecte ha permès passar de 140 a 350 places disponibles. Tot i que el punt s’ha aprovat, des de l’oposició s’hi han abstingut. El conseller demòcrata Gabriel Guerrero ha argumentat que els treballs previstos haurien d’haver estat contemplats des del principi i ha atribuït la necessitat d’aquesta despesa addicional a una “manca de previsió” per part de l’equip comunal.

Ampliada fins al 2067 la concessió a Semtee

En un altre ordre, durant la sessió d’avui s’ha acordat també allargar cinc anys més la concessió a la societat Semtee –gestora de Caldea–, que passarà a vèncer el 2067. L’objectiu d’aquesta ampliació és garantir la viabilitat econòmica i operativa del nou projecte hoteler vinculat al centre termolúdic, una inversió estimada en 32 milions d’euros.

Gili ha explicat que la petició inicial de Semtee era de 10 anys, emparant-se en la disposició addicional segona del pressupost general del 2022, que permet a societats amb pèrdues derivades de la pandèmia demanar una pròrroga de la concessió. Tanmateix, un estudi encarregat pel mateix comú ha conclòs que un allargament de cinc anys seria suficient. Gili ha subratllat que el projecte ha incrementat el seu cost respecte a les previsions inicials, que se situaven en 20 milions, fins als 32 actuals.

De manera paral·lela a l’ampliació de la concessió, el comú també posarà sobre la taula una proposta per revisar la política de dividends. La cònsol major ha recordat que fa anys els accionistes rebien rendiments molt superiors als actuals: “Es van arribar a pagar 47 euros per acció, i ara estem en 15”, ha exposat. “Si es revisa, es cobrarà més, tant per als petits com per als grans accionistes”, ha afegit.