Escaldes-Engordany triplica les línies del bus parroquial i en prepara una d’interparroquial

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquest divendres l’ampliació del servei del bus parroquial, l’EE Bus, que passarà d’una a tres línies regulars a partir del gener. El servei a la demanda es mantindrà per atendre persones amb mobilitat reduïda o altres causes justificades.

Segons ha explicat el conseller de Medi Ambient i Manteniment d’edificis, David Pérez, la nova estructura inclourà línies a Engolasters, Sant Jaume i als Vilars, amb una freqüència d’una hora. “El bus a la demanda no desapareix, però s’intenta ser més precís per evitar disfuncions i problemes detectats al llarg del temps“, ha destacat Pérez. A més, s’està treballant conjuntament amb Andorra la Vella en un projecte per crear una línia interparroquial que connecti punts estratègics com Caldea, l’hospital, el Comú de la capital, el Govern i la CASS. Aquesta línia, inicialment, es provarà durant tres mesos per valorar-ne la utilitat i recollir propostes de millora. “No es preveu que aquesta proposta sigui una realitat abans del primer trimestre del 2025”, ha puntualitzat el conseller.

Entrada imminent del renovat aparcament de l’Església

Un altre punt destacat del consell de Comú ha estat la imminent reobertura de l’aparcament de l’Església, el qual s’ha renovat completament. Tot i que la previsió inicial era posar-lo en funcionament durant el pont de la Puríssima, s’ha anunciat un petit endarreriment, i l’equipament estarà disponible de cara a les festes de Nadal. La cònsol major, Rosa Gili, ha explicat que els preus s’han ajustat tenint en compte que es tracta d’una instal·lació nova i coberta, amb l’aplicació de l’IPC de l’any vinent. Així, la tarifa de 15 minuts tindrà un cost de 0,62 euros sense IGI per al públic general i 0,29 euros sense IGI per als usuaris amb targeta corresponent.

Entre els altres punts aprovats, destaca un suplement de crèdit de 3.200 euros per completar els treballs de canvi de paviment d’una part del soterrani de l’Espai Jove, amb un cost total de 19.200 euros. Pel que fa a les piscines comunals, el consell ha renovat per un any el contracte amb l’empresa que gestiona el servei, per un import de 361.293 euros. La previsió és implementar un sistema mixt a partir del 2025 que combini personal extern amb personal propi per als caps de setmana, informa l’ANA.