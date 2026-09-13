Escaldes-Engordany rep l’aval per entrar a la xarxa europea de ciutats termals històriques a finals d’octubre

El Consell Executiu de l’European Historic Thermal Towns Association (EHTTA) ha aprovat la candidatura d’Escaldes-Engordany per incorporar-se a l’associació europea de ciutats termals històriques, després de rebre també la recomanació favorable del Comitè Científic de l’entitat. L’aval suposa un pas decisiu en el procés d’adhesió de la parròquia a aquesta xarxa europea, el qual només quedarà pendent de l’aprovació definitiva de l’Assemblea General de l’EHTTA, prevista a Grècia a finals del mes d’octubre, quan s’haurà de formalitzar l’entrada de la corporació escaldenca.
Durant l’avaluació de la candidatura, un dels elements especialment valorats ha estat la integració de l’aigua termal en la identitat i la vida quotidiana d’Escaldes més enllà del vessant estrictament turístic. Entre els aspectes tinguts en compte hi ha la presència d’aquest recurs en habitatges particulars, el seu ús en piscines i equipaments i la incorporació a l’espai públic a través del projecte Caldes, el qual compta amb banyeres termals obertes a la ciutadania i altres punts que permeten als veïns i visitants entrar en contacte directe amb l’aigua.
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha valorat favorablement l’aval europeu i ha vinculat la decisió amb les actuacions desenvolupades durant els darrers anys. «Aquest reconeixement confirma que l’aposta que hem fet per recuperar i valorar l’aigua termal va en la bona direcció. El projecte Caldes neix precisament d’aquesta voluntat: retornar l’aigua termal a la ciutadania, fer-la visible i accessible i recuperar un element que forma part de la nostra identitat i de la nostra història», ha assenyalat.
«El projecte Caldes neix d’aquesta voluntat: retornar l’aigua termal a la ciutadania, fer-la visible i accessible i recuperar un element que forma part de la nostra identitat» – Rosa Gili
En aquest sentit, Gili ha remarcat que «a Escaldes-Engordany tenim la singularitat que l’aigua termal no és només un recurs turístic, sinó que ha format i forma part de la vida de la parròquia». Així, la futura incorporació també obrirà noves vies de col·laboració que aniran més enllà de la promoció turística, entre les quals l’EHTTA ja ha ofert al comú suport i assessorament tècnic per avançar en la caracterització i classificació de l’aigua termal. Aquest treball permetrà aprofundir en el coneixement del recurs i estudiar noves possibilitats de valorització, alhora que la parròquia podrà participar en projectes conjunts amb altres membres de l’associació.
En aquesta línia, Gili ha apuntat que formar part de l’entitat permetrà «compartir coneixement i experiències amb altres ciutats termals europees i continuar descobrint tot el potencial d’un recurs que és únic i molt nostre». Una vegada l’Assemblea General formalitzi l’adhesió, Escaldes-Engordany passarà així a integrar-se en una xarxa internacional destinada a afavorir l’intercanvi entre ciutats termals, la participació en iniciatives comunes i la promoció del patrimoni termal europeu.