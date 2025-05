Lloc tranquil i adequat

Escaldes-Engordany reobre la sala d’estudi nocturna per facilitar la preparació dels exàmens finals

L’Espai Jovent acollirà, del 19 de maig al 30 de juny, estudiants en horari nocturn com a suport institucional al rendiment acadèmic

El Comú d’Escaldes-Engordany habilitarà, un any més, una sala d’estudi nocturna adreçada als estudiants del país. L’espai s’ubicarà a l’Espai Jovent, que funcionarà com a sala d’estudi del 19 de maig al 30 de juny, de 20.00 a 00.00 hores de dilluns a divendres, i de 20.30 a 00.00 hores els dissabtes. Aquesta franja horària permetrà als joves estudiants disposar d’un lloc tranquil i adequat per concentrar-se i preparar els exàmens de final de curs. Amb aquesta iniciativa, el Comú ofereix l’Espai Jovent com a recurs útil perquè els joves puguin continuar estudiant en un ambient idoni fora dels horaris habituals de les biblioteques i altres equipaments públics.

Cal recordar que l’espai disposa de connexió wifi gratuïta i que, durant els dies que funcioni com a sala d’estudi, comptarà amb personal que vetllarà pel bon funcionament de l’espai. Els usuaris han de tenir en compte que l’espai no disposa d’ordinadors i, que, per tant, en cas de necessitar-los, els estudiants hauran de portar els seus propis dispositius.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins de les polítiques comunals de suport a l’educació i reafirma la voluntat de la corporació d’acompanyar els estudiants en moments clau del seu itinerari formatiu. Així mateix, contribueix a reforçar els vincles entre les institucions i la comunitat estudiantil, tot fomentant l’èxit acadèmic i personal dels estudiants del país.