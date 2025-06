Adreçades a persones en situació de vulnerabilitat

Escaldes aprova 107 prestacions socials entre gener i maig i destina més de 19.000 euros a cobrir serveis bàsics

Les prestacions de Foc i Lloc són les més sol·licitades, seguides pels ajuts vinculats a l’esport, l’escola bressol i les extraescolars

El Departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat 107 prestacions i ajudes socials entre els mesos de gener i maig del 2025. Es tracta de demandes adreçades a persones en situació de vulnerabilitat, les quals han estat analitzades i valorades per facilitar-los l’accés als serveis i recursos dependents de la corporació.

Entre les tipologies d’ajuda, les prestacions de Foc i Lloc, destinades a cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació o el subministrament energètic, han estat les més sol·licitades, amb 63 ajuts concedits. En segona posició hi figuren les ajudes vinculades a activitats esportives (11), seguides per prestacions d’emergència (7), ajuts per a l’escola bressol (5) i les activitats de Pasqua (4) i Carnaval (3), pensades per afavorir la conciliació durant les vacances escolars.

En total, el comú ha destinat 19.032 euros a cobrir el conjunt d’aquestes ajudes. D’aquest import, destaca la partida per a l’escola bressol, amb 6.264 euros, seguida dels 4.880 euros destinats a Foc i Lloc, els 2.736 euros per a prestacions d’alimentació i els 1.800 euros destinats a suport per a l’habitatge.

Des del comú es reafirma el compromís amb l’atenció social i la cohesió comunitària. L’objectiu, apunten des del departament, és garantir que els recursos públics arribin a qui més ho necessita, promovent una parròquia més inclusiva, solidària i equitativa, en què la qualitat de vida de la ciutadania sigui una prioritat constant.