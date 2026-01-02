Encamp i el Pas de la Casa rebran els Reis d’Orient amb dues cavalcades simultànies el pròxim dilluns 5 de gener

La parròquia d’Encamp acollirà dilluns 5 de gener l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient amb la celebració de dues cavalcades, una a Encamp i una altra al Pas de la Casa. La primera s’iniciarà a les 18.00 hores des de la plaça dels Arínsols i recorrerà els carrers del nucli urbà fins a arribar al parc de l’Ossa. Durant el trajecte, els Reis d’Orient estaran acompanyats de l’espectacle itinerant ‘Voyage d’un songe’, a càrrec de la companyia Ratafia Théâtre.
Pel que fa al Pas de la Casa, a partir de les 18.00 hores tindrà lloc la tradicional baixada de torxes i els focs artificials, amb el descens de Ses Majestats per les pistes d’esquí fins a la plataforma de Grandvalira. Cap a les 19.00 hores està previst l’inici de la cavalcada pels carrers de la vila, amb l’acompanyament del Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness, fins a la Sala de Festes.
Una vegada finalitzats els recorreguts, Ses Majestats rebran els infants, recolliran les seves cartes i es procedirà al repartiment de coca i xocolatines entre tots els nens i nenes assistents.