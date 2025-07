Sessió de consell de comú

El Comú d’Encamp destina més de set milions a l’embelliment de l’avinguda Joan Martí i la plaça de l’Església del Pas

La corporació comunal obrirà el 30 de juliol dues licitacions públiques per remodelar un tram d’1,3 quilòmetres a la vila i renovar l’espai central

El Comú d’Encamp activarà a partir del 30 de juliol dues licitacions públiques destinades a impulsar projectes d’embelliment a la parròquia. En concret, es preveu la remodelació de l’avinguda Joan Martí, a Encamp, i de la plaça de l’Església de Sant Pere, al Pas de la Casa. Les empreses interessades podran presentar ofertes fins a l’1 d’octubre. La inversió global prevista ascendeix a més de set milions i mig d’euros.

El projecte més ambiciós es desenvoluparà a l’avinguda Joan Martí, on s’actuarà sobre un tram d’1,3 quilòmetres, entre la rotonda del camp de futbol i el supermercat River. El comú hi destinarà 6,6 milions d’euros, amb l’objectiu de continuar l’embelliment del nucli de Sant Miquel i millorar l’espai urbà. Segons han indicat durant la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous, es preveu l’eixamplament de voreres per facilitar la mobilitat i afavorir la qualitat de vida dels residents.

Les obres es duran a terme per fases i s’estima que tindran una durada aproximada de 30 mesos. Tot i això, l’ens comunal ja ha advertit que es tracta d’una previsió orientativa. Si es compleixen els terminis, els treballs podrien començar cap al mes de novembre. El conseller d’Administració i d’Obres Públiques i Urbanisme, Benjamí Rascagnères, ha explicat que “estem parlant d’un tram llarg, amb molta circulació i presència comercial, i un cop adjudicats els treballs, s’establiran les fases corresponents”. En aquest sentit, també ha avançat que “en cap moment es produiran talls totals de circulació; es procurarà mantenir un trànsit altern per minimitzar l’impacte i preservar l’activitat comercial de la zona”.

La cònsol major, Laura Mas, ha subratllat que l’objectiu d’aquest projecte és “posar en valor els comerços i, en definitiva, millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans”. Mas ha afegit que la transformació de l’àrea de Sant Miquel “ha comportat una reactivació clara de la zona comercial, amb un augment del pes econòmic evident”, una afirmació que, segons ha detallat, es basa en un informe elaborat per la Cambra de Comerç. En aquest sentit, ha precisat que el nombre de locals buits s’ha reduït en un 13% durant l’última dècada.

Pel que fa al projecte del Pas de la Casa, la intervenció es concentrarà a la plaça de l’Església de Sant Pere, on es preveu una renovació integral del paviment i la rehabilitació de les façanes del recinte eclesiàstic. A més, es repararà la coberta de l’edifici, amb la col·locació d’una nova capa aïllant. “La plaça serà totalment plana, sense desnivells ni escales, i es convertirà en un espai central per a activitats, mercats i esdeveniments”, ha apuntat Rascagnères. El projecte també inclou la instal·lació d’una nova parada de bus, coberta i amb capacitat per a una trentena de persones assegudes. “Els ciutadans crec que agrairan disposar d’un espai adequat per esperar els autobusos”, ha afegit el conseller.

La inversió prevista en aquest cas supera lleugerament el milió d’euros. La durada estimada dels treballs és de dotze mesos, però l’inici s’haurà de posposar probablement fins a la primavera de l’any vinent, tenint en compte les condicions climatològiques adverses de l’hivern al Pas de la Casa.

L’oposició demana més atenció per al Pas de la Casa

Els consellers de la minoria del Comú d’Encamp han reclamat més escolta i atenció per als residents del Pas de la Casa. “S’ha d’escoltar molt a la gent del Pas. Hi ha pocs vots, però molts diners que surten d’allà”, ha afirmat el conseller José Luís Agudo, que ha lamentat que molts veïns no se senten escoltats i que els empresaris tenen dificultats per trobar treballadors. Ha demanat al Comú “trepitjar el terreny de joc”.

La cònsol major, Laura Mas, ha defensat que el Pas és “una prioritat” i ha rebutjat que estigui “en oblit”. Ha recordat que s’hi han fet inversions, com obres d’embelliment i millores en els serveis.

Pel que fa a la manca d’atenció domiciliària de l’Hospital, Mas ha explicat que no es pot oferir pel temps de desplaçament, superior als 30 minuts. Ha subratllat, però, que el poble disposa d’un Centre d’Atenció Primària amb metges, servei d’urgències i pediatria.

Durant la sessió també s’ha aprovat una modificació de la normativa de la funció pública que permet als cònsols contractar secretaris i obliga els directors a jurar el càrrec. L’oposició hi ha votat en contra per manca d’informe preceptiu, tot i que Mas ha dit que són només “formalismes”.

La parròquia encampadana activa una nova subfase de l’abocador del Pic del Maià

D’altra banda, la cònsol major de la parròquia encampadana ha anunciat l’activació d’una nova subfase dins de la fase 1 de l’abocador del Pic del Maià. L’ampliació, recentment autoritzada, permetrà l’abocament de fins a 370.000 metres cúbics de terra. Mas ha explicat que els treballs es faran de manera progressiva “per feixes” amb l’objectiu de minimitzar l’impacte paisatgístic.

La cònsol també ha avançat que el Comú ja treballa en una possible fase 2 del projecte, que preveu un mur de contenció de grans dimensions i que també es duria a terme per etapes en cas que s’acabi activant. “Els treballs actuals es mantindran al llarg del 2025 i el volum autoritzat no s’iniciarà fins, com a mínim, l’any 2026”, ha afegit Mas.