Encamp adjudica per més de vuit milions la reforma integral i l’ampliació del centre esportiu del Pas de la Casa

El conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha presentat aquest dijous en el Consell de Comú d’Encamp l’adjudicació de les obres de reforma, ampliació i modernització del centre esportiu del Pas de la Casa, una actuació que finalment superarà els vuit milions d’euros. El projecte, el qual inicialment s’havia situat en uns sis milions, ha incrementat el seu pressupost fins a més de 8,3 milions. “La pràctica esportiva i els serveis que avui es demanen no són els mateixos que fa dues o quatre dècades”, ha afirmat, tot recordant que l’equipament ha quedat petit davant l’augment d’usuaris i d’activitat.
La reforma es desenvoluparà per fases fins al 2028 amb l’objectiu de mantenir el centre operatiu durant la major part del temps. La primera fase començarà aquest estiu i inclourà la transformació de la planta setena amb la creació d’un nou gimnàs, una sala d’activitats dirigides i una nova recepció, així com millores en els accessos. Posteriorment, s’actuarà a la zona aquàtica amb la renovació de piscines, espais de benestar i vestidors, i s’hi incorporaran criteris d’inclusivitat.
“La pràctica esportiva i els serveis que avui es demanen no són els mateixos que fa dues o quatre dècades” – Nino Marot
Un dels punts clau del projecte és el reforç de les estades esportives, les quals s’han consolidat com un element central de l’activitat del centre. Marot ha destacat que “el Pas de la Casa acull regularment equips i seleccions internacionals” i que aquesta reforma permetrà millorar encara més aquestes condicions. En aquest sentit, ha recordat que les instal·lacions són seu d’estades de preparació vinculades a grans cites esportives com els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, fet que reforça el posicionament de la parròquia com a destinació de referència.
Pel que fa a les afectacions, el conseller ha garantit que seran limitades. “Més enllà de les molèsties pròpies de qualsevol obra, no hi haurà restriccions d’espais fins a finals de juny del 2027”, ha assegurat. Només es preveu el tancament temporal de la piscina durant uns mesos, període en què es buscaran alternatives perquè els usuaris puguin continuar fent ús del servei.
Per la seva banda, la cònsol major, Laura Mas, ha remarcat el valor estratègic del projecte per a la parròquia, tant en termes de qualitat de vida com de dinamització econòmica, i ha defensa tla voluntat del comú de minimitzar l’impacte de les obres.
Queixes veïnals per obres anteriors
En relació amb les queixes veïnals sobre la reforma de la plaça de l’esglèsia, Mas ha matisat que oficialment només s’ha registrat una única reclamació, tramesa a través d’un correu electrònic. Segons ha explicat, el comú va tenir coneixement de la situació inicialment a través dels mitjans de comunicació i posteriorment es va posar en contacte amb la veïna per facilitar-li la informació corresponent i demanar-li que formalitzés la seva aportació. Mas ha remarcat que el projecte ha estat àmpliament treballat i “compartit amb diferents col·lectius del Pas de la Casa”.
En aquest sentit, ha assegurat que s’ha exposat en reunions públiques, en el Consell Econòmic i Social i també a representants locals, i que “respon a demandes prèvies dels veïns, com la millora d’espais públics o infraestructures”. La cònsol ha defensat que, malgrat que “no pot agradar a tothom”, no es pot parlar de manca de transparència, ja que la informació s’ha fet pública en diverses ocasions i canals. Així, ha insistit en un missatge de tranquil·litat, destacant que es tracta d’un projecte “treballat i anunciat” que compta amb el suport general dels veïns amb qui s’ha pogut parlar.