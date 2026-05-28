La Policia confirma que investiga un furt en un domicili del carrer Mitjavila mentre la inquilina era fora de vacances

La Policia investiga un furt en un pis del carrer Mitjavila d’Andorra la Vella després que una familiar de la inquilina es trobés el domicili completament regirat quan hi va accedir per regar les plantes. Segons ha confirmat el cos policial, els fets es van detectar aquest dimecres al migdia, moment en què es va donar l’avís als agents. Fonts policials han remarcat que el cas s’investiga com un furt i no pas com un robatori, ja que “per una qüestió de terminologia de llei a Andorra” es tracta de dues figures diferenciades.
La persona que resideix al domicili es trobava de vacances fora del país. Una familiar seva, encarregada de tenir cura del pis durant la seva absència, va accedir a l’habitatge per regar les plantes i va descobrir que l’interior havia estat remenat. Immediatament, membres de la Policia i investigadors de la unitat d’afectacions al patrimoni es van desplaçar fins al lloc dels fets per iniciar les primeres inspeccions i obrir la investigació corresponent. La mateixa familiar va avisar la inquilina, que es trobava a la platja, i aquesta va tornar de seguida al país.
La Policia també ha indicat que, segons les primeres comprovacions, “no semblaria que es tractés d’un furt de molts diners” i han puntualitzat que no es va trobar la porta forçada. Tot i que la investigació continua oberta per determinar què s’hauria sostret exactament i com s’haurien produït els fets.