Mas confirma que la classificació dels actes mèdics i quirúrgics entra ja a la fase final amb dues reunions pendents

La ministra de Salut, Helena Mas, ha confirmat que la classificació de tots els actes mèdics i quirúrgics es troba ja “en fase final” després de mesos de reunions amb els diferents especialistes implicats en el procés. Mas ha explicat que l’actualització d’aquesta classificació estava prevista inicialment amb anterioritat, però ha reconegut que la complexitat per coordinar les trobades amb els professionals sanitaris ha alentit el calendari. “Ha costat una mica poder-nos posar d’acord amb la calendarització”, ha admès.
Segons ha detallat, el Ministeri de Salut ha mantingut reunions amb diferents grups d’experts, entre els quals uròlegs, cirurgians i obstetres, en una segona fase de treball que ha inclòs més de setze trobades tècniques. La titular de Salut ha assenyalat que només resten “dues reunions” per tancar aquesta etapa i ha avançat que la setmana vinent, o com a màxim l’altra, es reunirà amb l’empresa encarregada de donar suport en l’avaluació i en la definició de criteris per complementar les decisions tècniques adoptades.