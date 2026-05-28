Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La titular de Salut ha assenyalat que només resten “dues reunions” per tancar aquesta etapa i ha avançat que la setmana vinent. | SFGA / JAViladot
Laura Gómez Rodríguez
Tarifes mèdiques

Mas confirma que la classificació dels actes mèdics i quirúrgics entra ja a la fase final amb dues reunions pendents

La ministra atribueix l’allargament del calendari a la complexitat de tancar les trobades amb els professionals sanitaris que participen en el procés

La ministra de Salut, Helena Mas, ha confirmat que la classificació de tots els actes mèdics i quirúrgics es troba ja “en fase final” després de mesos de reunions amb els diferents especialistes implicats en el procés. Mas ha explicat que l’actualització d’aquesta classificació estava prevista inicialment amb anterioritat, però ha reconegut que la complexitat per coordinar les trobades amb els professionals sanitaris ha alentit el calendari. “Ha costat una mica poder-nos posar d’acord amb la calendarització”, ha admès.

“Ha costat una mica poder-nos posar d’acord amb la calendarització” – Helena Mas

Segons ha detallat, el Ministeri de Salut ha mantingut reunions amb diferents grups d’experts, entre els quals uròlegs, cirurgians i obstetres, en una segona fase de treball que ha inclòs més de setze trobades tècniques. La titular de Salut ha assenyalat que només resten “dues reunions” per tancar aquesta etapa i ha avançat que la setmana vinent, o com a màxim l’altra, es reunirà amb l’empresa encarregada de donar suport en l’avaluació i en la definició de criteris per complementar les decisions tècniques adoptades.

Salut haurà de continuar derivant els pacients amb tractaments oncològics fora del país fins als 1.500 casos anuals

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Els propietaris contraris al telefèric de l’Armiana reiteren que les negociacions amb el comú “s’han acabat i tancat”
Salut haurà de continuar derivant els pacients amb tractaments oncològics fora del país fins als 1.500 casos anuals
[Amb vídeo]: Una macrooperació internacional destapa 200 milions de la Cosa Nostra amb connexions a Andorra

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
[Amb vídeo]: Una cassola mentre feien el dinar provoca un incendi en un pis de Santa Coloma i deixa dos ferits lleus
  • Educació, Societat
Eybalin assegura que els estudiants andorrans no es veuran afectats per l’increment de les taxes universitàries
  • Societat, Successos
La Policia confirma que investiga un furt en un domicili del carrer Mitjavila mentre la inquilina era fora de vacances
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Els propietaris contraris al telefèric de l’Armiana reiteren que les negociacions amb el comú “s’han acabat i tancat”
  • Parròquies, Societat
Ordino posa en marxa una prova pilot d’un sistema amb cable grua per millorar les tècniques de desembosc
  • Parròquies
Encamp ja ha destinat 33.000 euros per pal·liar els efectes del tall de l’RN20 en els establiments del Pas de la Casa
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu