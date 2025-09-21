Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Els itineraris naturals de Sant Julià de Lòria es consoliden amb més de 3.000 usuaris al camí de Sant Serni de Nagol.
Dades de l'estiu

Els itineraris naturals de Sant Julià de Lòria es consoliden amb més de 3.000 usuaris al camí de Sant Serni de Nagol

El nou recorregut Macarulla registra una mitjana de 79 visitants en cap de setmana, mentre que el camí del Mas manté una afluència estable

Les dades de freqüentació dels itineraris naturals de Sant Julià de Lòria durant els mesos de juny, juliol i agost han mostrat un increment notable de l’ús dels camins i han confirmat la seva consolidació com a espais d’oci i de contacte amb la natura per a turistes i residents. El camí de Sant Serni de Nagol ha estat el més concorregut al llarg de l’estiu. Durant el mes d’agost n’han gaudit 3.114 persones, les quals han representat el 59% del volum global de visitants, gairebé el doble dels 1.793 usuaris del mes de juliol.

El camí del Mas ha mantingut una afluència estable, amb 822 persones al juny, 999 al juliol i 920 a l’agost, fet que el situa entre els itineraris més utilitzats malgrat una lleugera davallada a finals de l’estiu. Paral·lelament, l’itinerari Macarulla inaugurat aquest estiu s’ha consolidat com a proposta familiar i interpretativa, amb una mitjana diària de 53 persones entre setmana i de 79 en cap de setmana. Pel que fa als itineraris de Sant Julià de Lòria han registrat 858 usuaris a l’agost amb un ús més moderat però constant, reforçant la seva funció com a punts d’accés i connexió amb altres camins de la parròquia.

L’anàlisi del perfil d’ús mostra que la major part de la freqüentació s’ha concentrat durant els caps de setmana, quan la presència de visitants ha augmentat de manera significativa. El senderisme continua sent la pràctica predominant a tots els recorreguts, mentre que l’ús ciclista més discret.

