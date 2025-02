El Pas de la Casa inicia la remodelació de la seva avinguda en dues fases fins al 2026

Les obres de remodelació de l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa s’iniciaran a la primavera i es desenvoluparan en dues fases. La primera fase tindrà lloc el mateix any, mentre que la segona es realitzarà a la primavera del 2026, tenint en compte les condicions climàtiques adverses que dificulten els treballs a l’aire lliure durant l’hivern al Pas de la Casa.

La cònsol major del Comú d’Encamp, Laura Mas, ha explicat que aquesta remodelació forma part del Pla d’Inversions de la nova concessió del domini esquiable, i que, per tant, SAETDE finançarà fins a 3,5 milions d’euros de l’obra, en línia amb el que estableix el contracte de concessió. El projecte també inclou la reforma d’una part del carrer Bearn i del baixador del carrer de l’Abeurador. “Es tracta d’una de les reformes més importants del Pas de la Casa, tenint en compte la importància que té el peu de pistes per a tota la vila”, ha destacat.

La corporació comunal ha donat a conèixer aquest projecte en dues reunions informatives, en les quals s’han exposat les principals intervencions que es duran a terme, com la refecció de tots els serveis bàsics; la millora de l’accessibilitat mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques per facilitar l’accés a les arcades; la instal·lació de nou mobiliari urbà; enllumenat renovat; punts de recollida de residus intel·ligents; càmeres de videovigilància, i una homogeneïtzació de les terrasses comercials. A més, “s’incrementarà la cota del carrer per anivellar l’accés a les pistes d’esquí amb la zona comercial i de restauració de l’avinguda”, ha indicat Mas.