El nou reglament de Jovial, en darrera revisió jurídica, fixarà un protocol mensual per frenar els impagaments

El Comú d’Andorra la Vella preveu aprovar abans de la primavera el nou reglament de Jovial, el qual incorporarà una sèrie de protocols estrictes per evitar impagaments cronificats i reforçar el control sobre la gestió dels pisos d’emancipació juvenil. El conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat, i d’Habitatge, Marc Torrent, ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC que el text es troba en la darrera revisió jurídica i que la voluntat és portar-lo a sessió de consell “a finals de març”, si supera tots els tràmits interns amb Intervenció i Gabinet Jurídic.
Torrent ha contextualitzat que, després de l’entrada del nou equip comunal a principis del 2024, es va iniciar una revisió en profunditat del funcionament de Jovial: “Vam començar a obrir el calaix del Jovial, a veure com estava i com funcionava”, ha relatat. En aquest procés es van detectar dues situacions greus d’impagament que s’arrossegaven “des de feia quatre o cinc anys” i sobre les quals, segons ha indicat, no s’havia activat cap mecanisme d’alerta.
Aquests casos (avançats fa unes setmanes per l”Altaveu’) acumulaven entre tots dos gairebé 15.000 euros de deute. “Es va intentar redirigir la situació amb el Departament de Social, es va fer fraccionament de deute i se’ls va donar diverses oportunitats”, ha assenyalat el conseller. Amb tot, en constatar que els incompliments persistien i que no responien a una dificultat sobrevinguda, el comú va advertir que el cas es posaria en mans de la justícia si no abandonaven l’habitatge. Finalment, les dues persones van deixar els pisos aquest darrer estiu i el cobrament del deute s’ha traslladat al saig.
Arran d’aquests antecedents, la corporació ha definit un protocol progressiu que quedarà integrat en el nou reglament. En cas d’un primer impagament, és la tècnica d’habitatge qui contacta amb la persona per analitzar la situació. “Entenem que pot haver-hi situacions sobrevingudes, com una baixa laboral o una despesa imprevista”, ha explicat Torrent, remarcant que en aquests casos es pot fraccionar el deute. Si es produeix un segon impagament, intervé el Departament de Social, i si al tercer mes es constata que no hi ha una causa social, el cas passa al Gabinet Jurídic. “La idea és tallar la bola de neu perquè no es faci més gran”, ha afirmat.
El conseller ha assegurat que actualment no s’han detectat nous casos greus i que les incidències puntuals es resolen amb rapidesa. “Potser tenim algun cas d’un mes, però ja l’intentem corregir al següent”, ha indicat, tot destacant que hi ha un control mensual de les remeses per detectar retorns i contactar immediatament amb els afectats. Paral·lelament, Torrent ha recordat que una de les primeres decisions adoptades va ser dissoldre la societat Jovial SLU i integrar-ne la gestió directament dins del comú. El següent pas és aprovar el nou reglament, que inclourà formalment aquest protocol i consolidarà el model de seguiment mensual: “Ja l’estem intentant aplicar per evitar trobar-nos situacions com la que vam detectar quan vam arribar”.
Casos de subarrendaments
Pel que fa al subarrendament, el comú ha constatat un cas arran d’una comunicació anònima rebuda l’agost del 2025. Després d’una investigació entre setembre i novembre, es va verificar que en un habitatge hi residien persones que no constaven com a arrendatàries. En no poder fer la notificació personalment, s’ha publicat l’avís al BOPA amb un termini de vuit dies per recollir-la al comú. Una vegada completat aquest tràmit, s’activarà un període de trenta dies per abandonar el pis o presentar al·legacions. Paral·lelament, el Departament de Social farà un acompanyament per garantir que les persones que hi resideixen no es trobin en situació de vulnerabilitat.