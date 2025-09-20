Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Celebració impulsada a demanda dels veïns

El Forn celebra la seva primera Festa Major amb la restauració de la capella de Cal Call com a acte central

La jornada ha combinat tradició amb una missa i una botifarrada popular, i activitats infantils per fomentar el respecte pel medi ambient

El nucli del Forn ha celebrat aquest dissabte la seva primera Festa Major, una celebració impulsada a demanda dels veïns i que ha tingut com a acte central la inauguració de la capella de Cal Call, un edifici del segle XVIII recentment restaurat. La jornada s’ha obert amb una missa oficiada per mossèn Ramon a l’interior de la capella, gràcies a la cessió de l’espai per part de la propietat. Ha estat la primera ocasió per redescobrir l’edifici, el qual ha recuperat l’estructura original i que destaca per la seva bellesa i dimensions acollidores. Tot seguit, els assistents han compartit una botifarrada popular.

A la tarda, la festa s’ha traslladat a la plaça del Forn amb activitats infantils. Els més petits han pogut pintar i personalitzar bosses de tela reutilitzables, una proposta que ha combinat diversió i sensibilització sobre la cura del medi ambient i la reducció de plàstics. El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha destacat la doble rellevància de la jornada: “Avui el Forn viu dos fets històrics: la seva primera Festa Major, a demanda dels veïns i veïnes, i la recuperació patrimonial de la capella de Cal Call. Vull agrair especialment la implicació i col·laboració de la família propietària”, ha apuntalat.

Inicialment prevista per a principis de setembre, cal destacar que la Festa Major del Forn s’ha fixat finalment el penúltim dissabte del mes amb l’objectiu de facilitar la participació de tots els veïns i veïnes. La voluntat és que la celebració es consolidi com una cita comunitària i participativa.

