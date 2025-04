Sessió del consell

El Comú d’Ordino garanteix la disponibilitat d’aigua per afrontar l’expansió urbanística prevista

La corporació confirma que les reserves són suficients i preveu una inversió de més de 580.000 euros per millorar la xarxa d’aigua potable el 2025

El Comú d’Ordino ha celebrat aquest dijous una sessió del consell en què s’ha confirmat la capacitat hídrica suficient per afrontar el creixement urbanístic previst a la parròquia. El cònsol menor, Eduard Betriu, ha assegurat que “tenim aigua garantida pel que es pot créixer a Ordino”, i ha afegit que la captació de reserva de la zona de la Serrera no s’ha hagut d’utilitzar, fet que evidencia l’estabilitat de les reserves actuals.

Betriu ha explicat que el subministrament està assegurat per a tota l’ampliació contemplada en el pla d’urbanisme, i fins i tot podria cobrir més demanda. En aquest sentit, les reformes de la xarxa d’aigua potable —que inclouen canvis a les canonades i clavegueres— formen part dels projectes reconduïts del pressupost del 2024 al del 2025, amb una inversió prevista de 586.153 euros.

El total d’inversions reconduïdes ascendeix a 3.646.240 euros i inclou altres actuacions destacades com la reforma de la zona de relaxació del complex esportiu (423.363 euros), la remodelació de l’hotel Casamanya (771.982 euros), l’adquisició d’un tractor biològic amb trituradora i pala llevaneus, el parc lúdic i esportiu de la UA21 i el condicionament del mur de la carretera Nova.

El conseller de la minoria, Enric Dolsa, no s’ha oposat a l’aprovació dels punts tot i expressar alguns matisos. Segons ha manifestat, “crida l’atenció quan et donen el total. En el moment que et donen el desglossat, m’adono que les sis partides ja havien passat a les comissions on havia estat present”. Dolsa ha conclòs que considerava oportú “assumir-ho i assentir-ho” per coherència amb les decisions preses anteriorment.

Per la seva banda, la cònsol major, Maria del Mar Coma, ha explicat que les actuacions a la xarxa d’aigua es duen a terme per implementar una doble canalització. Aquest sistema permetrà evitar haver de perforar cada cop que es vulgui traslladar aigua a diferents zones de la parròquia i evitarà també una disminució de pressió a les conduccions residencials. Segons ha indicat, les obres van començar el març passat.

Durant la sessió, Coma també ha fet una crida a la ciutadania major de 16 anys perquè participi en el segon procés participatiu del mandat, orientat a recollir propostes que aportin valor afegit a la parròquia. El procés romandrà obert fins al 16 de maig i les bases es poden consultar al web oficial de la corporació comunal.