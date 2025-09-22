Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La corporació també valida la modificació urbanística que permet culminar la desviació de la parròquia, que comportarà l’enderroc i reubicació d’un centre comercial. | Comú de la Massana
El Periòdic d'Andorra
Sessió de consell de comú

El Comú de la Massana aprova eliminar la construcció de fins a deu habitatges en parcel·les de 2.500 metres quadrats

El consell també valida la modificació que culmina la desviació de la parròquia i que comportarà l’enderroc i reubicació d’un centre comercial

L’urbanisme ha centrat bona part de la sessió de Consell de Comú de la Massana celebrada aquest dilluns. El punt més destacat ha estat l’aprovació provisional d’una modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), la qual elimina la possibilitat de construir fins a deu habitatges en parcel·les de 2.500 metres quadrats a les zones residencials i intermèdies. La cònsol major, Eva Sansa, ha defensat la mesura afirmant que l’objectiu és “apostar per un model de baixa densitat per guanyar en seguretat, eficiència de les xarxes i qualitat paisatgística, a més d’assegurar un creixement més sostenible i coherent amb el que tothom espera d’aquestes zones de caire residencial”.

La proposta ha rebut el suport unànime del ple, inclosa l’oposició, i arriba mentre la corporació comunal treballa en la revisió del nou POUP. A partir d’aquesta modificació, a les zones residencials i intermèdies s’hauran de mantenir les regles de baixa densitat: un habitatge per cada 400 metres quadrats; fins a dos habitatges aparellats en parcel·les de fins a 500 metres quadrats, i fins a dos habitatges aïllats en superfícies de fins a 750 metres quadrats.

En la mateixa sessió, el Consell ha donat llum verda a la modificació urbanística i al conveni necessaris per culminar el darrer tram de la desviació de la Massana. Mitjançant aquest acord, es posen a disposició del Govern els terrenys afectats per una obra declarada d’interès nacional que ha de descongestionar el trànsit al centre de la parròquia i millorar la mobilitat de tot el país. El traçat implica l’enderroc d’un centre comercial que s’haurà de reconstruir en una altra ubicació. A més, s’ha aprovat un conveni de promesa de permuta que permetrà al comú obtenir un terreny de cessió unificat a la Unitat d’Actuació N-12. Aquest espai es destinarà a crear una nova àrea pública que connectarà l’avinguda del Través amb el vial de la desviació, millorant l’accessibilitat al centre de la Massana.

Finalment, s’ha presentat la liquidació del pressupost corresponent al segon trimestre del 2025, el qual serà tramès al Tribunal de Comptes. El resultat pressupostari és d’1,9 milions d’euros, tot i que el conseller de Finances, Agustí Garcia, ha subratllat que es tracta d’una fotografia puntual a 30 de juny. Segons ha detallat, ja s’ha compromès el 75% del pressupost, uns 23 milions d’euros, fet que, en paraules seves, “demostra el gran esforç del comú per executar totes les obres i projectes previstos, tirant endavant moltes inversions sense incrementar l’endeutament”.

