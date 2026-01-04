El Comú d’Andorra la Vella decideix reforçar la videovigilància a la plaça del Poble amb una desena de càmeres

El Comú d’Andorra la Vella instal·larà una desena de càmeres de videovigilància a la plaça del Poble, en el marc de la política comunal de reforç de la seguretat i de prevenció de comportaments incívics. Aquesta actuació s’afegeix a la instal·lació recent de quinze càmeres a l’aparcament Centre Ciutat, anunciada fa uns dies per la corporació.
Precisament, aquestes càmeres han permès a la Unitat de Seguretat Comunal, encarregada de supervisar i gestionar la seguretat a la parròquia, identificar els autors d’uns actes vandàlics produïts recentment en un dels ascensors de l’aparcament Centre Ciutat. Els fets han deixat l’ascensor fora de servei durant els pròxims dos mesos.
El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha explicat que les imatges enregistrades mostren els responsables “en plena actuació”, així com el moment en què, posteriorment, forcen les portes i s’arrosseguen per terra per poder sortir de l’equipament. Segons ha detallat, després dels fets, agents de Circulació comunals els van controlar i van poder corroborar-ne la identitat.
Surana ha indicat que, malgrat que posteriorment s’ha intentat contactar amb els infractors per via telefònica, no s’ha obtingut resposta. Davant d’aquesta situació, el comú té previst cursar una denúncia en els pròxims dies, ja que el cost de la reparació dels desperfectes ocasionats ascendeix a prop de 8.000 euros.
La nova instal·lació de càmeres a la plaça del Poble té com a objectiu reforçar la seguretat i prevenir episodis similars als detectats a l’aparcament Centre Ciutat. Els dispositius permetran cobrir els accessos a la plaça i diferents espais, com ara l’escenari o les zones verdes. D’aquesta manera, el comú podrà identificar possibles comportaments incívics, tant actes vandàlics com infraccions de les ordinacions comunals, com ara la no recollida d’excrements de gos.
Les càmeres estaran operatives les 24 hores del dia i el seu visionament es gestionarà des de la sala de control del Servei de Circulació. Segons publica aquesta setmana el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, el subministrament i la instal·lació del nou sistema de videovigilància s’han adjudicat a l’empresa P.I.M.E SA per un import de 15.869,27 euros.