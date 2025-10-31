El Comú d’Andorra la Vella presenta el pla d’acció 2025-2028 per reforçar el benestar i l’autonomia de la gent gran

Després d’un any de treball, el Comú d’Andorra la Vella ha presentat al consell consultiu de la Ciutat Amiga de la Gent Gran el pla d’acció 2025-2028, resultat del procés participatiu dut a terme amb persones grans, associacions i professionals. El document defineix cinc eixos estratègics i recull 28 accions que s’aniran implementant fins al 2028, algunes de les quals ja estan en marxa. Els àmbits principals són impulsar el vincle social i intergeneracional, facilitar la informació i el coneixement, fomentar l’autonomia i el benestar, millorar l’accessibilitat i la seguretat de l’espai públic i promoure la mobilitat.
La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha assegurat que ara “el gran repte és realitzar aquestes accions i que beneficiïn la gent gran i també, de retruc, a tota la població”. Segons ha explicat, ja s’han començat a desenvolupar algunes mesures, especialment en matèria d’habitatge: “Una de les demandes que ens van fer arribar és la manca d’espais per viure als quals puguin accedir per un tema econòmic”, ha apuntalat. En aquest sentit, la corporació ha posat les bases per construir un nou edifici d’habitatges per a la gent gran, accessible i amb preus assequibles. Pel que fa a la mobilitat, la cònsol menor, Olalla Losada, ha destacat que ja s’ha donat resposta a la petició d’“una línia que arribés amb una parada just davant del centre hospitalari” amb la posada en marxa del servei de bus interparroquial.
Entre les accions més imminents hi ha la prova pilot del servei d’àpats a domicili, la qual es troba en fase de disseny. “Ara estem acabant de determinar en quins supòsits es podrà demanar, en quins no, quina durada tindrà i com funcionarà del tot”, ha explicat Nazzaro. La previsió és iniciar el servei en els propers mesos i ampliar-lo “quan tinguem la nova cuina del Cedre construïda, perquè aquests àpats puguin arribar a molta més gent”. Mentre el nou equipament no estigui disponible, s’atendrà “un nombre reduït de persones que ho necessitin”, tenint en compte les limitacions actuals.
Una altra de les actuacions previstes és la implementació del projecte Radars, una iniciativa comunitària que es desenvoluparà conjuntament amb el Govern per detectar situacions de vulnerabilitat i fomentar la xarxa veïnal. “No tenim marcades les dates ni la manera de començar, però la voluntat de fer-ho plegats hi és; durant el proper any segurament ja començarem a realitzar algunes accions”, ha afirmat Nazzaro, qui ha destacat que es tracta “d’una eina essencial per fomentar una vida en comunitat més solidària i participativa”.
En un altre ordre, Losada ha recordat que el comú ja havia elaborat un primer pla d’acció per al període 2015-2019, però que va quedar “en desús o en ‘stand-by’”. La cònsol ha explicat que el 2024 es va decidir reprendre la iniciativa perquè “és una eina molt important per a la parròquia i per a la ciutadania” i perquè “si la ciutat està adaptada a la gent gran, també ho estarà per a tothom”. Així, per elaborar el nou pla es van organitzar cinc tallers participatius amb la implicació de 108 persones grans. D’aquest procés en van sorgir les principals preocupacions del col·lectiu. “Sorprenentment, l’habitatge no va ser la primera, sinó els espais exteriors, que van ser esmentats per 46 participants”, ha indicat Losada. L’autonomia i els serveis van aparèixer com a segona prioritat, i l’habitatge com a tercera.
Losada ha subratllat que, una vegada presentat el document, “la feina del comitè no s’ha d’acabar aquí”, sinó que cal “continuar fent propostes i, sobretot, avaluar” si les accions funcionen. La cònsol menor ha insistit que aquest seguiment és “imprescindible perquè, un cop finalitzi aquest pla, es pugui continuar treballant en un de nou que doni resposta a les necessitats reals de la població”.