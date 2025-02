El BiciLab inaugura l’exposició temporal ‘Ciutats a Escala Humana’, una reflexió sobre la mobilitat sostenible

El BiciLab ha inaugurat aquest dimecres a la tarda la seva nova exposició temporal, ‘Ciutats a Escala Humana’, una mostra que analitza l’evolució de la mobilitat urbana i l’impacte de l’arribada dels automòbils. L’exposició posa en relleu exemples de ciutats que han apostat per un transport més sostenible i compartit, com el metro, el tren, la bicicleta o el patinet elèctric, convidant a reflexionar sobre com han evolucionat les ciutats per adaptar-se als vehicles privats i com poden fer el camí invers cap a models més sostenibles. “Volem generar un debat sobre per què les ciutats han arribat a ser com són avui i quines opcions tenim per transformar-les”, ha explicat el responsable del BiciLab, Edu Tarrés.

L’exposició mostra diverses ciutats que han adoptat estratègies innovadores per millorar la mobilitat sostenible. Zúric, per exemple, ha implementat un sistema de regulació mitjançant impostos sobre la compra de vehicles i l’obtenció del permís de conducció, mentre que altres ciutats, com Copenhaguen, han desenvolupat xarxes de transport eficients que prioritzen els desplaçaments no motoritzats.

Per altra banda, Una de les idees que s’exploren a ‘Ciutats a Escala Humana’ és el model de la “ciutat dels 15 minuts”, en què tots els serveis essencials es troben a una distància accessible a peu o amb bicicleta. “Crec que aquest concepte és aplicable a qualsevol ciutat. Si la majoria d’urbanitzacions han estat inspirades en el model de Detroit de 1910, també poden adaptar-se a noves realitats”, ha assenyalat Tarrés.

El Comú d’Andorra la Vella està treballant en aquesta direcció i ja ha començat a definir les zones per a un transport segregat, tot i que la seva prioritat actual és la implementació del carril bici. “Cal un pla de mobilitat que no només permeti el pas de bicicletes, sinó que garanteixi un carril segur, còmode i adaptat per a tothom”, ha afirmat el cònsol major, Sergi González. I és que, segons les dades exposades, a Andorra es realitzen diàriament uns 220.000 desplaçaments en vehicle particular, dels quals 116.000 corresponen a residents. La mitjana de distància recorreguda és de 2,5 quilòmetres i el nombre de passatgers per vehicle és d’1,44.

Per fer la mostra més didàctica, s’han utilitzat recursos visuals com diorames amb figures de Playmobil, maquetes de Lego i videomappings. A més, els visitants podran veure un exemplar del Ford T, bicicletes i sistemes de control de la mobilitat utilitzats a Andorra. Els infants també podran participar activament en l’exposició mitjançant jocs interactius relacionats amb la mobilitat sostenible. “Els diorames amb Playmobil permeten als més petits descobrir de manera lúdica com podrien ser les ciutats del futur”, ha destacat González.

L’exposició, que compta amb el suport de la Secretaria d’Estat de Transformació Energètica, Transports i Mobilitat, estarà oberta fins al 28 de febrer de 2026. A diferència d’altres mostres acollides pel museu, aquesta tindrà una durada d’un any i oferirà diverses activitats complementàries. A més, durant tot el 2025, ‘Ciutats a Escala Humana’ comptarà amb un cicle d’activitats i visites guiades cada dissabte fins al 6 d’abril.