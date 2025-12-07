Balanç “molt satisfactori” de la Fira de Santa Llúcia laurediana amb una plaça “amb ambient tot el cap de setmana”

La cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, ha fet aquest diumenge un balanç positiu de la 41a edició de la Fira de Santa Llúcia. Segons ha explicat, el certamen ha complert l’objectiu de consolidar-se com un espai de retrobament per als lauredians i lauredianes, amb una agenda d’activitats “molt diversa” que ha omplert la plaça de la Germandat al llarg del cap de setmana. “És una festa pensada pels lauredians i lauredianes, un espai de retrobament amb activitats molt diverses”, ha afirmat.
Cortesao ha destacat la bona resposta del públic als tallers programats, tant els adreçats als infants a càrrec de l’Escola d’Art com els tallers de cuina per a adults, els quals, segons ha detallat, “s’han omplert cada dia”. Pel que fa a l’afluència global, no s’ha fet una estimació numèrica, tot i que la cònsol menor ha apuntat que en nombrosos moments “la plaça ha estat plena”. Tot i això, ha reconegut que la jornada de dissabte va ser més complicada a causa de la coincidència amb altres activitats arreu del país, entre elles l’obertura de les pistes d’esquí en un cap de setmana de pont.
“Una persona que viu en un quart busca tranquil·litat i no espera que portem gent a les zones residencials […] Qui vol gaudir del poble baixa al nucli urbà, deixa el cotxe i passeja pels carrers” – Sofia Cortesao
Pel que fa a la possibilitat de traslladar la fira a altres zones de la parròquia per dinamitzar diferents espais, Cortesao ha descartat aquesta opció. “El que volem és que la gent estigui al centre, que és on tenim activitat comercial”, ha explicat, tot remarcant que els barris més residencials no són l’espai adequat per a aquest tipus d’activitats: “Una persona que viu en un quart busca tranquil·litat i no espera que portem gent a les zones residencials”. En aquest sentit, ha insistit que “qui vol gaudir del poble baixa al nucli urbà, deixa el cotxe i passeja pels carrers”.
Així, cal destacar que la fira ha comptat amb activitats gastronòmiques, música, dansa, espais per a les entitats i propostes familiars, amb la voluntat d’oferir un ambient nadalenc i de proximitat per als residents i per als visitants. “L’objectiu és tenir un cap de setmana d’ambient i començar aquest Nadal amb un ambient familiar”, ha afirmat la cònsol menor. En aquesta línia, Cortesao ha tancat el balanç subratllant la bona acollida del certamen i la voluntat de mantenir la Fira de Santa Llúcia com un punt de trobada central i com l’inici de l’ambient nadalenc a la parròquia.