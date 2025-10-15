La capital suspèn temporalment noves llicències de terrasses a l’avinguda Meritxell per replantejar l’espai públic

El Comú d’Andorra la Vella ha aprovat la suspensió temporal de noves llicències d’instal·lació de terrasses a l’avinguda Meritxell, en el tram comprès entre el carrer de la Unió i la plaça de la Rotonda. La mesura, que entra en vigor aquest dimecres amb la seva publicació al BOPA, es mantindrà vigent mentre es revisa el reglament de terrasses, vigent des del 28 de juny del 2018. Segons ha informat la corporació, la moratòria afecta únicament la zona de vianants de l’avinguda i respon a la voluntat de repensar la configuració i l’ús de l’espai públic en un dels principals eixos comercials i turístics del país.
El cònsol major, Sergi González, ha explicat que la decisió s’emmarca en una anàlisi iniciada l’any passat per conèixer la situació real de les terrasses de la parròquia. “Vam fer un treball previ per saber quantes terrasses teníem, quines estaven donades d’alta i si complien amb els metres quadrats declarats”, ha detallat. González ha assenyalat que durant aquest estiu s’han fet nombroses inspeccions amb agents cívics i que la mesura pretén donar temps per reflexionar sobre com ha de ser l’activitat de restauració a la zona.
“El tram de Meritxell és un espai dens, amb veïns, terrasses i una gran afluència de turistes; per això hem decidit aplicar aquesta moratòria i analitzar, amb les dades que ja tenim, quines han de ser les properes accions”, ha precisat el cònsol. Segons ha remarcat, la moratòria no respon a un augment recent de terrasses, ja que des del 2020 s’ha observat una estabilització. “Després del pic que hi va haver després de la pandèmia, el nombre de terrasses s’ha anat equilibrant. Enguany n’hi ha quatre noves a tota la parròquia, però també n’han tancat algunes”, ha afegit.
Per altra banda, la consellera de Tràmits, Tributs i Deutors, Susagna Mosquera, ha subratllat que la mesura s’alinea amb la revisió del POUP que està impulsant el comú i que té entre les seves prioritats millorar la mobilitat a peu. “Les inspeccions han constatat la necessitat de reordenar els fluxos en moments de gran afluència de vianants”, ha indicat, recordant que amb l’actualització de l’ordinació reguladora de les terrasses aprovada el 2024 ja es van introduir millores per afavorir la convivència amb el veïnatge i una millor integració dels espais dins del paisatge urbà. “Ara fem un pas més per adaptar el reglament a la realitat actual de l’avinguda Meritxell i als objectius urbanístics de la corporació”, ha conclòs.