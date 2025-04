Fomentar la inclusió i l’autonomia

Andorra la Vella impulsa l’adaptació dels espais infantils per millorar l’orientació i l’accessibilitat dels més petits

El projecte, iniciat a l’escola bressol Conxita Mora Jordana, inclou senyalització amb pictogrames, bandes guia i retolació adaptada

El Comú d’Andorra la Vella ha impulsat un projecte per facilitar que els infants entenguin millor els espais i es puguin orientar amb més facilitat. La iniciativa, que s’ha dut a terme amb l’assessorament de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, busca que les escoles bressol siguin més accessibles per a tots els infants.

L’adaptació s’ha iniciat a l’escola bressol Conxita Mora Jordana i s’anirà aplicant a altres espais infantils de la parròquia. “Apostem per ampliar progressivament aquesta iniciativa a la resta de serveis infantils de la parròquia com l’escola bressol de Santa Coloma, el casal d’infants El Llamp i la ludoteca de Santa Coloma”, ha indicat la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà d’Andorra la Vella, Maria Nazzaro.

Les actuacions previstes inclouen la millora de la senyalització amb pictogrames i text per facilitar la comprensió, l’actualització dels directoris per garantir una millor accessibilitat, la instal·lació de bandes guia per afavorir l’orientació i l’autonomia dels infants dins dels espais i la implementació d’un nou sistema de retolació a les aules, que incorporarà fotografies de les educadores i de l’interior.

Nazzaro també ha posat en relleu que la implementació d’aquestes mesures “no només beneficiarà els infants amb necessitats especials, sinó que també millorarà l’experiència de tots els usuaris”. Amb aquesta iniciativa, la corporació comunal reafirma el seu compromís amb la inclusió i la igualtat d’oportunitats, treballant per crear espais més accessibles i adaptats a les necessitats de tota la ciutadania.