  • Els treballs de sectorització i digitalització de la xarxa d'aigua potable a Andorra la Vella. | Arxiu ANA
Agències
Digitalització de la xarxa hídrica

La capital culminarà al novembre la digitalització de la xarxa d’aigua potable per detectar fuites i millorar l’eficiència

El projecte, iniciat el 2023 i dividit en quinze sectors, permetrà un control més precís del consum i una gestió molt més àgil de tot el servei

El Comú d’Andorra la Vella preveu culminar a principis de novembre la digitalització i sectorització completa de la xarxa d’aigua potable de la parròquia. El projecte, iniciat a finals del 2023, té com a objectiu dividir la xarxa en quinze sectors per detectar fuites amb més rapidesa i controlar amb precisió els consums d’aigua de cada zona.

La primera fase, finalitzada a mitjan 2024, va incloure els sectors de Santa Coloma i la Margineda, on ja s’han instal·lat les eines informàtiques de control del subministrament i s’han pogut detectar i reparar diverses fuites. Segons la corporació comunal, aquesta primera etapa ha permès millorar l’eficiència global del sistema.

La segona fase, adjudicada a finals de l’any passat, abasta els deu sectors restants, repartits entre el centre de la parròquia, el solà d’Andorra la Vella i la zona de la Comella. Les obres van començar al gener i ja s’han completat nou dels deu sectors. El desè es realitzarà durant el mes d’octubre, juntament amb els treballs necessaris per posar en servei tots els nous trams digitalitzats.

Amb aquesta actuació, el comú disposarà d’una xarxa totalment sectoritzada i monitoritzada, que permetrà una gestió més eficient, una resposta més ràpida davant incidències i un millor control del consum d’aigua al conjunt de la parròquia.

