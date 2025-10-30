La capital acollirà la tercera Zumbathon solidària per recaptar fons per a la botiga de la Creu Roja Andorrana

El Comú d’Andorra la Vella, la Creu Roja Andorrana i el centre esportiu Princiesport han presentat aquest dijous la tercera edició de la Zumbathon, una classe magistral solidària de zumba amb l’objectiu de recaptar fons per a la botiga solidària de la Creu Roja Andorrana. L’activitat tindrà lloc el 15 de novembre, entre les 12.00 i les 13.30 hores, a la plaça Guillemó.
Tal com ha indicat el conseller de Serveis Públics, i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, l’activitat vol fomentar l’activitat física i la participació ciutadana mitjançant propostes que reforcin els valors de convivència i compromís social. “La Zumbathon és un exemple d’activitat que apropa l’esport a tothom i alhora permet donar suport a una causa solidària”, ha afirmat.
Per la seva banda, la directora de Princiesport, Carmen Ramos, ha posat en relleu el benefici de la col·laboració entre el centre i el comú, que permet impulsar activitats conjuntes amb un rerefons solidari. “L’acció és una activitat que permet sumar esforços per promoure l’esport, la salut i la solidaritat”, ha apuntat.
“Gràcies als fons recaptats podrem mantenir l’estoc de la nostra botiga solidària i incorporar productes més variats i especials per a les festes de final d’any, ajudant així moltes llars a gaudir d’aquestes celebracions” – Joan Saurí
Des de la Creu Roja Andorrana, el secretari general, Joan Saurí, ha agraït un any més la iniciativa i ha remarcat que és una mostra més del suport que rep l’entitat per part de les institucions i la ciutadania. “Aquest tipus d’accions solidàries són molt importants per a nosaltres, perquè ens permeten continuar oferint suport a les famílies que més ho necessiten. Gràcies als fons recaptats podrem mantenir l’estoc de la nostra botiga solidària i incorporar productes més variats i especials per a les festes de final d’any, ajudant així moltes llars a gaudir d’aquestes celebracions”, ha destacat.
Les inscripcions estan obertes a tothom, amb un preu d’11,25 euros per als adults i 5 euros per als menors de dotze anys. La recollida de la samarreta es farà el mateix dia, de 11.00 a 12.00 hores, i es preveu arribar a 120 participants. La Zumbathon també compta amb el patrocini d’E.Leclerc, E-kipa’t, GRtres i Pro tella.