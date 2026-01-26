Žan Tabak, una llarga trajectòria a les banquetes europees per intentar revertir la mala dinàmica del MoraBanc Andorra

Žan Tabak, és el nou entrenador del MoraBanc Andorra. Tabak va encetar la seva carrera com a tècnic el curs 2007/2008, concretament al Real Madrid i com ajudant de, l’ara seu predecessor, Joan Plaza. Plegats també van recalar al CB Sevilla, les següents dues temporades. Més endavant, al 2014, va tornar a ser assistent al Real Madrid de Pablo Laso. El primer repte com a entrenador principal el portà a Girona, per agafar al CB Sant Josep Girona, el qual competia a l’antigament coneguda LEB Or el curs 2011/2012.
Aquesta va ser la primera de moltes experiències com a punta de llança des de la banqueta. A la Lliga Endesa, ha dirigit equips com el Saski Baskonia (2012/2013), Montakit Fuenlabrada (2015), Betis Energía Plus (2016/2017) i San Pablo Burgos (2021), on hi va arribar després de Joan Peñarroya. També compta amb experiència en el marc continental, havent dirigit al Maccabi Tel Aviv BC la temporada 2015/2016 i havent deixat petjada a Polònia. Al 2019 va firmar pel Stelmet Zielona Góra, on va estar dues temporades. L’any 2022 agafà la direcció a la banqueta del Trefl Sopot, on hi tornava deu anys després, havent ja estat el 2012. Tabak també té experiència com a seleccionador, havent dirigit a Eslovàquia del 2018 al 2021.
Abans d’emprendre el seu camí com a tècnic, el croat va ser tota una referència del bàsquet europeu gràcies a una llarga i exitosa trajectòria com a jugador. Amb 213 cm d’alçada va competir molts anys als Estats Units. A la dècada dels noranta va estar a equips com els Houston Rockets, sent campió de l’NBA el 1995, Toronto Raptors, Boston Celtics i Indiana Pacers. Pel que fa a Espanya, va aterrar del 2001 al 2005, on va defensar les samarretes del Real Madrid, Joventut Badalona i CB Málaga. KK Split, Libertas Livorno, Olimpia Milona i Fenerbahçe SK també formen part de la seva carrera vestit de curt. Tabak dirigirà el seu primer entrenament aquest mateix dimarts.