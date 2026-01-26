Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Žan Tabak, és el nou entrenador del MoraBanc Andorra. | MorabancAndorra
El Periòdic d'Andorra
Bàsquet - ACB

Žan Tabak, una llarga trajectòria a les banquetes europees per intentar revertir la mala dinàmica del MoraBanc Andorra

El tècnic croat va encetar la seva carrera el curs 2007/2008, concretament al Reial Madrid i com ajudant de, l’ara seu predecessor, Joan Plaza

Žan Tabak, és el nou entrenador del MoraBanc Andorra. Tabak va encetar la seva carrera com a tècnic el curs 2007/2008, concretament al Real Madrid i com ajudant de, l’ara seu predecessor, Joan Plaza. Plegats també van recalar al CB Sevilla, les següents dues temporades. Més endavant, al 2014, va tornar a ser assistent al Real Madrid de Pablo Laso. El primer repte com a entrenador principal el portà a Girona, per agafar al CB Sant Josep Girona, el qual competia a l’antigament coneguda LEB Or el curs 2011/2012.

Aquesta va ser la primera de moltes experiències com a punta de llança des de la banqueta. A la Lliga Endesa, ha dirigit equips com el Saski Baskonia (2012/2013), Montakit Fuenlabrada (2015), Betis Energía Plus (2016/2017) i San Pablo Burgos (2021), on hi va arribar després de Joan Peñarroya. També compta amb experiència en el marc continental, havent dirigit al Maccabi Tel Aviv BC la temporada 2015/2016 i havent deixat petjada a Polònia. Al 2019 va firmar pel Stelmet Zielona Góra, on va estar dues temporades. L’any 2022 agafà la direcció a la banqueta del Trefl Sopot, on hi tornava deu anys després, havent ja estat el 2012. Tabak també té experiència com a seleccionador, havent dirigit a Eslovàquia del 2018 al 2021.

Tabak va encetar la seva carrera com a tècnic el curs 2007/2008, concretament al Real Madrid i com ajudant de, l’ara seu predecessor, Joan Plaza

Abans d’emprendre el seu camí com a tècnic, el croat va ser tota una referència del bàsquet europeu gràcies a una llarga i exitosa trajectòria com a jugador. Amb 213 cm d’alçada va competir molts anys als Estats Units. A la dècada dels noranta va estar a equips com els Houston Rockets, sent campió de l’NBA el 1995, Toronto Raptors, Boston Celtics i Indiana Pacers. Pel que fa a Espanya, va aterrar del 2001 al 2005, on va defensar les samarretes del Real Madrid, Joventut Badalona i CB Málaga. KK Split, Libertas Livorno, Olimpia Milona i Fenerbahçe SK també formen part de la seva carrera vestit de curt. Tabak dirigirà el seu primer entrenament aquest mateix dimarts.

L’era Joan Plaza arriba al seu fi després de complir tot just un any i el MoraBanc Andorra ja té tancat el seu substitut

