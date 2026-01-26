Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El MoraBanc Andorra ha anunciat aquest matí la destitució de Joan Plaza. | MoraBanc Andorra
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet - Mercat de fixatges

L’era Joan Plaza arriba al seu fi després de complir tot just un any i el MoraBanc Andorra ja té tancat el seu substitut

El club tricolor anuncia l'arribada de Žan Tabak per ocupar la banqueta, qui fins ara entrenava el Trefl Sopot, quart classificat a la lliga polonesa

Set derrotes consecutives per tancar la primera volta pesen, i molt. El MoraBanc Andorra continua a la corda fluixa ocupant l’antepenúltima posició amb només un triomf de diferència respecte al seu immediat perseguidor, el Burgos. Per aquest motiu, des de la cúpula directiva s’ha decidit cessar a Joan Plaza, qui va aterrar al Principat fa tot just un any per agafar el relleu a Natxo Lezkano i de qui han anunciat el seu comiat aquest mateix matí.

L’operació, de fet, ja la van avançar ahir alguns mitjans del país, fent esment que la relació entre el tècnic i els dirigents no era pas idíl·lica. Un bon exemple, tot i que el president tricolor, Gorka Aixàs, defensés durant l’11a edició del Champions for UNICEF que l’afinitat entre ambdues parts era bona, ha estat amb noms com el d’Aaron Best i Justin McKoy. “Des del MoraBanc Andorra agraïm a Joan Plaza la seva professionalitat i li desitgem molta sort en els seus futurs projectes i reptes, tant professionals com personals”, han escrit des del club en el comunicat de comiat.

La falta d’encert des del triple castiga el MoraBanc Andorra en un final ajustat contra el Baxi Manresa (91-84)

Llegir

Dins aquesta situació d’inestabilitat, l’entitat tricolor ja tenia perfilat el relleu a la banqueta. Es tracta del croat Žan Tabak, a qui han anunciat també aquest mateix matí. Natural de Split, fins ara entrenava el Trefl Sopot, quart a la lliga polonesa amb només sis desfetes en 17 duels.

Abans, va ser ajudant precisament de Plaza al Madrid i al Betis, i també va dirigir la banqueta del Baskonia, el Fuenlabrada, el Maccabi Tel Aviv, l’Stelmet Zielona Góra i el Burgos, sent també entrenador de la selecció eslovena durant un parell d’anys.

Žan Tabak agafa el relleu a la banqueta. | MoraBanc Andorra
