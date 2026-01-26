L’era Joan Plaza arriba al seu fi després de complir tot just un any i el MoraBanc Andorra ja té tancat el seu substitut

Set derrotes consecutives per tancar la primera volta pesen, i molt. El MoraBanc Andorra continua a la corda fluixa ocupant l’antepenúltima posició amb només un triomf de diferència respecte al seu immediat perseguidor, el Burgos. Per aquest motiu, des de la cúpula directiva s’ha decidit cessar a Joan Plaza, qui va aterrar al Principat fa tot just un any per agafar el relleu a Natxo Lezkano i de qui han anunciat el seu comiat aquest mateix matí.
L’operació, de fet, ja la van avançar ahir alguns mitjans del país, fent esment que la relació entre el tècnic i els dirigents no era pas idíl·lica. Un bon exemple, tot i que el president tricolor, Gorka Aixàs, defensés durant l’11a edició del Champions for UNICEF que l’afinitat entre ambdues parts era bona, ha estat amb noms com el d’Aaron Best i Justin McKoy. “Des del MoraBanc Andorra agraïm a Joan Plaza la seva professionalitat i li desitgem molta sort en els seus futurs projectes i reptes, tant professionals com personals”, han escrit des del club en el comunicat de comiat.
Dins aquesta situació d’inestabilitat, l’entitat tricolor ja tenia perfilat el relleu a la banqueta. Es tracta del croat Žan Tabak, a qui han anunciat també aquest mateix matí. Natural de Split, fins ara entrenava el Trefl Sopot, quart a la lliga polonesa amb només sis desfetes en 17 duels.
Abans, va ser ajudant precisament de Plaza al Madrid i al Betis, i també va dirigir la banqueta del Baskonia, el Fuenlabrada, el Maccabi Tel Aviv, l’Stelmet Zielona Góra i el Burgos, sent també entrenador de la selecció eslovena durant un parell d’anys.