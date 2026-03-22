Žan Tabak extreu aspectes positius tot i la derrota i apunta que la part més negativa té a veure amb les lesions

Derrota al lluminós, però extraient-ne aspectes positius. Aquesta va ser la visió de l’entrenador del MoraBanc Andorra, Žan Tabak, després de caure ahir a la pròrroga contra el Bilbao. “Estic content per la manera com hem competit, però no amb l’execució durant tot el partit”, va mencionar, deixant clar que “toca aprendre d’aquesta, que s’ha de lluitar així tots els partits”.
En tot cas, els tricolor es mantenen en posicions de descens, però el cop més dur per al croat continuen sent les lesions. Ho va assenyalar també durant la prèvia, i encara sense Rafa Luz ni Xavier Castañeda, la llista de tocats ha incrementat amb Stan Okoye i Kyle Kuric. La previsió, però, tampoc sembla ser tan negativa: “Ningú té una lesió que el pugui deixar apartat tota la temporada […] Per la informació que tinc, pot ser que tots es recuperin”. Aquesta és la voluntat de Tabak, qui va comentar que al llarg de la setmana abans de rebre a casa el Baskonia −diumenge vinent a les 17.00 hores− espera recuperar “el màxim de jugadors possibles”.
Qui tampoc estava per tornar i ho va acabar fent va ser Shannon Evans. “Li vull donar les gràcies perquè ha arriscat una lesió més profunda i s’ha posat a disposició de l’equip per no jugar només amb un base”, va enaltir el tècnic. El de Connecticut amb passaport guineà va acabar disputant 15 minuts, sumant tres punts, un rebot i dues assistències.
Més en detall del duel contra els bascs, va lamentar un parell de facetes. La primera, el tir lliure: “Som un equip que durant tot el curs els ha llançat bé, i avui alguns de molt importants els hem errat”. També va mencionar les pèrdues: “Som un conjunt que perdem moltes pilotes, però en moments importants n’hem perdut tres… Són coses que no m’han agradat”.