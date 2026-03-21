El MoraBanc Andorra cau a la pròrroga davant el Bilbao després de cedir en un temps extra marcat per l’encert visitant

El MoraBanc Andorra ha caigut aquest dissabte davant el Surne Bilbao (98-102) en un partit que s’ha decidit a la pròrroga després d’un desenllaç ajustat en el temps reglamentari. Els tricolor han tingut el tir per guanyar, però no han pogut concretar-lo i han acabat cedint davant un rival més encertat en el temps extra, liderat pels 36 punts de Justin Jaworski.
El duel ha començat amb un ritme baix i marcat per la intensitat defensiva dels dos equips, conscients de la importància del partit. El conjunt basc ha colpejat primer amb un parcial inicial que ha obligat Zan Tabak a demanar temps mort (6-15), amb un Jaworski ja determinant en atac. El MoraBanc ha reaccionat amb la contribució de Sir’ Jabari Rice i Artem Pustovyi, però la falta d’encert i alguns errors han permès al Bilbao tancar el primer quart amb avantatge (15-25).
Amb el pas dels minuts, els andorrans han anat ajustant des de la defensa i reduint distàncies amb aportacions de Justin McKoy, tot i les dificultats derivades d’una rotació curta per les baixes. Malgrat això, l’equip ha arribat viu al descans (42-45) després d’un triple visitant en els darrers instants.
La segona part ha mantingut la mateixa tònica, amb un joc travat i intercanvis constants. El Bilbao ha tornat a obrir escletxa (56-63), però el MoraBanc ha reaccionat amb l’energia de Chumi Ortega i Aaron Ganal per ajustar el marcador abans de l’últim quart (61-63).
En el tram final, el partit s’ha convertit en un intercanvi de cops. Aaron Best, autor de 21 punts, ha liderat l’anotació local, mentre que Pustovyi i McKoy han sostingut l’equip en atac. Tot i arribar amb avantatge en alguns moments, els andorrans han vist com el Bilbao tornava a situar-se per davant (82-85). Best ha empatat el partit en els darrers instants (87-87) i el MoraBanc ha disposat de l’última possessió, però el triple de Rice no ha entrat i el duel s’ha decidit a la pròrroga.
En el temps extra, el Bilbao ha estat més encertat des del perímetre, amb tres triples consecutius de Jaworski que han marcat diferències. Tot i l’esforç final dels tricolors per reduir distàncies, el desavantatge ha estat massa gran i el MoraBanc no ha pogut evitar la derrota, la dissetena de la temporada a la Lliga Endesa.