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  • El director de Banca Institucional d’Andbank, Josep Maria Cabanes; l'entrenador Luis Hillaire; i la capitana de la selecció, Joanna Ferrer. | ANA / M.F.
Agències
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Voleibol

La selecció femenina de voleibol, amb l’objectiu de «lluitar pel podi» al SCA Senior Volleyball Championship

El combinat serà molt diferent del que va jugar als jocs dels petits estats, ja que en aquesta cita no poden prendre part jugadores residents

Andorra acollirà del 26 al 28 de juny el SCA Senior Volleyball Championship, una cita en què es veuran les cares set seleccions femenines de petits estats i també de països com Irlanda. La selecció nacional arriba amb les màximes expectatives: «Tenim moltes ganes i molt nivell i ho demostrarem», ha manifestat la capitana, Joanna Ferrer, en la presentació de la cita. Així, ha reivindicat que l’objectiu és «lluitar pel podi», malgrat que hi ha dues seleccions totalment desconegudes per a elles com són Irlanda i illes Fèroe, segons ha reconegut l’entrenador Luís Hillaire, que ha afegit que per a les jugadores serà «un orgull» poder competir al pavelló de Govern, la qual cosa ha de suposar un «plus».

La selecció nacional que prendrà part en aquesta cita, en què també seran presents Escòcia, Malta, San Marino, Irlanda, Fèroe i Liechtenstein, serà molt diferent de la que va jugar als jocs dels petits estats, ja que en aquesta cita no poden prendre part jugadores residents. Per tant, hi haurà moltes de juvenils. Malgrat aquesta joventut, es mostren confiades perquè tal com ha manifestat Ferrer «l’equip, tot i ser molt jove, vol competir». I és que volen «créixer juntes i agafar experiència». De fet, Hillaire s’ha mostrat satisfet que a hores d’ara hi hagi «moltes noies que estan jugant» al país i, per tant, s’està intentant tant des dels clubs com des de la federació que puguin pujar de nivell.

«Nosaltres esperem molt d’aquesta competició perquè a diferència dels jocs dels petits estats aquí competeixen països de parla anglesa» – Luís Hillaire

En principi seran catorze les jugadores que integraran el combinat nacional que ha hagut de fer una preparació una mica complicada perquè ha estat difícil quadrar agendes tenint en compte que algunes jugadores estan estudiant a fora del país i que competeixen en dos equips que tenen les seves pròpies agendes. Aquest cap de setmana mateix han pogut disputar un amistós i esperen que aquests dies vinents puguin acabar de fer la posada a punt. «Esperem molt d’aquesta competició», ha dit Hillaire.

Aquest cap de setmana mateix han pogut disputar un amistós i esperen que aquests dies vinents puguin acabar de fer la posada a punt

El format de la competició serà el de tots contra tots amb dos grups un de tres i un de quatre equips, que després jugaran les semifinals. «Nosaltres esperem molt d’aquesta competició perquè a diferència dels jocs dels petits estats aquí competeixen països de parla anglesa», ha emfasitzat Hillaire. La selecció nacional debutarà divendres 26 de juny contra Irlanda a les 17.30 hores; dissabte 27 jugarà contra illes Fèroe a les 18 hores i diumenge 28 és previst que tinguin lloc les semifinals, el partit per la cinquena plaça i la medalla de bronze i la final, que es disputarà a les 20.30 hores.

La cita compta amb el suport d’Andbank i en la presentació el director de Banca Institucional, Josep Maria Cabanes, ha destacat la importància que l’esport de base creixi i especialment el femení, tal com es demostra al voleibol.

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