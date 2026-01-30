Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Žan Tabak, durant un entrenament de tricolor. | MoraBanc Andorra
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet - ACB

Žan Tabak centra esforços a treballar l’actual “baixa i derrotada” moral de l’equip i millorar la faceta defensiva

Fa una crida a què l'afició "estigui amb nosaltres perquè això no és un esprint, és una marató fins a final de curs i necessitem estar tots junts"

Žan Tabak viurà demà (19.00 hores) el seu primer partit a la banqueta del MoraBanc Andorra, i amb aquests pocs dies que ha estat al capdavant, s’ha centrat a treballar la “baixa i derrotada” moral de la plantilla. “No és la meva primera experiència amb una situació així, i sempre et trobes amb aquesta circumstància”, ha esmentat aquest matí en roda de premsa. Així, i com ja va assenyalar durant la seva presentació, “no s’han de fer molts canvis quant al joc”. Ha reconegut que no hi ha temps i que s’han de fer servir “millor” les coses ja implementades.

En un altre dels aspectes en què ha fet especial èmfasi és en la faceta defensiva: “És el que més necessito veure. Tampoc cal inventar-ne una de nova, però sí posar més pressió a la pilota, passar bloquejos més durs i, sobretot, tenir més responsabilitat individual”. En aquest sentit, ha mencionat que intentarà simplificar al màxim certs processos perquè els jugadors “puguin concentrar-se més en l’execució i menys en dubtar”.

Tot i que els tricolor continuen a la corda fluixa amb set desfetes consecutives, en bona part dels duels han plantat cara fins al final més enllà de parcials negatius puntuals, els quals el croat també ha relacionat amb l’aspecte defensiu. Aquí, el tècnic ha destacat la importància de mantenir-se endollat els 40 minuts. El primer escull serà el Dreamland Gran Canària, un conjunt al qual també li està costant aixecar el cap. Encadena tres derrotes seguides i, al llarg de la temporada, ha sumat la victòria en fins a sis ocasions.

Žan Tabak vol aprofitar els matisos positius del joc de Joan Plaza i assegura que “hi ha marge per millorar”

Llegir

Com també va anunciar durant la seva presentació, Tabak ha subratllat que el club continua atent al mercat per incorporar un “manegador de pilota” que pugui donar altres opcions, com aportació en atac. És a dir, un perfil Xavier Castañeda que compleixi de base i d’escorta. Llavors, el GM del MoraBanc, Francesc Solana, va reconèixer que s’ha estat a res de fitxar algú, tot i que finalment l’operació no va acabar tancant-se.

Crida a l’afició

Com també feia Joan Plaza,Tabak ha fet una crida a l’afició: “Que estiguin amb nosaltres perquè això no és un esprint, és una marató fins a final de curs i necessitem estar fins llavors tots junts”. “Necessitem millorar a poc a poc, ser més sòlids i trobar les nostres oportunitats per complir amb l’objectiu de la permanència […] Hem d’empènyer tots en la mateixa direcció”, ha completat.

