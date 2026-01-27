Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Žan Tabak, presentat aquesta tarda com a nou entrenador del MoraBanc Andorra. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet - Mercat de fixatges

Žan Tabak vol aprofitar els matisos positius del joc de Joan Plaza i assegura que “hi ha marge per millorar”

El MoraBanc manté l'ull al mercat per trobar un perfil que pugui complir de base i d'escorta: "Algú amb experiència i que pugui aportar ja"

El nou entrenador del MoraBanc Andorra, Žan Tabak, ha arribat amb la clara convicció que l’equip té “marge per millorar”. Així ho ha assegurat a la roda de premsa de la seva presentació, en la qual ha esmentat que la seva feina s’adaptarà al que el conjunt necessiti i que farà servir els matisos positius del joc de Joan Plaza, fent petits canvis, per a , en bona part, pal·liar les “moltes deficiències defensives”. “Estic molt il·lusionat i amb moltes ganes d’aportar aire fresc”, ha afegit, aspecte que el president del club, Gorka Aixàs, i el GM, Francesc Solana, també han destacat.

El croat coneix gairebé tots els jugadors, en especial un que ha portat cua últimament al Principat. Es tracta d’Aaron Best, amb qui va coincidir dos anys al Trefl Sopot de Polònia. “Tinc molt clar que esperar d’ells”, ha mencionat, subratllant que s’ha trobat amb un grup predisposat al treball i a la vegada capficat amb la situació. En aquest sentit, ha assenyalat que el que més el preocupa és la “fragilitat mental”.

Precisament quant a la plantilla, i després d’elogiar el base de Scarborough, Tabak ha estat clar. “Hem de saber que un club com el MoraBanc ha de fer apostes amb un cert nombre de jugadors”, com aquells que juguen lligues europees però que mai han estat a l’espanyola. Ha posat d’exemple un vell conegut a la Bombonera amb qui va coincidir al Fuenlabrada, el serbi Oliver Stević.

Žan Tabak, durant la roda de premsa d’aquesta tarda. | Marvin Arquíñigo

D’altra banda, ha reconegut que el club tricolor està actiu al mercat, malgrat que les operacions en aquest punt de curs “són molt complicades”. Així, Solana ha indicat que necessiten un perfil que pugui complir de base i d’escorta, com Xavier Castañeda. “Hem tingut moments en què semblava que teníem jugador, però no ha acabat de tancar-se. Volem algú amb experiència i que pugui aportar ja, ho tenim molt clar i estem en això”, ha completat.

Durant el seu parlament, Aixàs ha començat agraint la tasca a Plaza, “per l’esforç, el rigor i la feina feta”. També per assolir la permanència el curs passat, tot apuntant que la situació actual és una altra i que necessitava un canvi de rumb. “Amb el Žan busquem les petites decisions que ens falten per assolir aquests resultats que no hem tingut fins ara, tant de bo sigui un punt d’inflexió”, ha asserit, comentant que el feeling, tot i el poc temps, és bo.

Comparteix
Notícies relacionades
La Fiscalia constata un increment fins als 207 casos de violència de gènere i maltractament domèstic durant el 2025
Les intervencions contra la salut pública cauen un 40%, però la cocaïna encara concentra gran part dels delictes
Stop Violències acusa el debat sobre l’avortament de ser una “cortina de fum” davant mancances estructurals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Gorka Aixàs assegura que l’economia del MoraBanc Andorra és “impecable” i que el club no “deu un euro a ningú”
  • Esports
Verdú pateix les dures condicions de la pista austríaca i fa ‘out’ a la primera mànega de la Copa de Schladming
  • Esports
Marc Cardona, l’home gol que necessita l’FC Andorra i arriba amb “la motivació de tornar a sentir-me important”
Publicitat
Entrevistes esportives
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
John Smörg
Pilot amb llicència andorrana
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu