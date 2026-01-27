Žan Tabak vol aprofitar els matisos positius del joc de Joan Plaza i assegura que “hi ha marge per millorar”

El nou entrenador del MoraBanc Andorra, Žan Tabak, ha arribat amb la clara convicció que l’equip té “marge per millorar”. Així ho ha assegurat a la roda de premsa de la seva presentació, en la qual ha esmentat que la seva feina s’adaptarà al que el conjunt necessiti i que farà servir els matisos positius del joc de Joan Plaza, fent petits canvis, per a , en bona part, pal·liar les “moltes deficiències defensives”. “Estic molt il·lusionat i amb moltes ganes d’aportar aire fresc”, ha afegit, aspecte que el president del club, Gorka Aixàs, i el GM, Francesc Solana, també han destacat.
El croat coneix gairebé tots els jugadors, en especial un que ha portat cua últimament al Principat. Es tracta d’Aaron Best, amb qui va coincidir dos anys al Trefl Sopot de Polònia. “Tinc molt clar que esperar d’ells”, ha mencionat, subratllant que s’ha trobat amb un grup predisposat al treball i a la vegada capficat amb la situació. En aquest sentit, ha assenyalat que el que més el preocupa és la “fragilitat mental”.
Precisament quant a la plantilla, i després d’elogiar el base de Scarborough, Tabak ha estat clar. “Hem de saber que un club com el MoraBanc ha de fer apostes amb un cert nombre de jugadors”, com aquells que juguen lligues europees però que mai han estat a l’espanyola. Ha posat d’exemple un vell conegut a la Bombonera amb qui va coincidir al Fuenlabrada, el serbi Oliver Stević.
D’altra banda, ha reconegut que el club tricolor està actiu al mercat, malgrat que les operacions en aquest punt de curs “són molt complicades”. Així, Solana ha indicat que necessiten un perfil que pugui complir de base i d’escorta, com Xavier Castañeda. “Hem tingut moments en què semblava que teníem jugador, però no ha acabat de tancar-se. Volem algú amb experiència i que pugui aportar ja, ho tenim molt clar i estem en això”, ha completat.
Durant el seu parlament, Aixàs ha començat agraint la tasca a Plaza, “per l’esforç, el rigor i la feina feta”. També per assolir la permanència el curs passat, tot apuntant que la situació actual és una altra i que necessitava un canvi de rumb. “Amb el Žan busquem les petites decisions que ens falten per assolir aquests resultats que no hem tingut fins ara, tant de bo sigui un punt d’inflexió”, ha asserit, comentant que el feeling, tot i el poc temps, és bo.