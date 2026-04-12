  • Žan Tabak, ahir a Lugo, al costat de l'MVP Aaron Best. | acb Photo / Carlos Castro
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet - Lliga Endesa

Žan Tabak celebra el triomf a Lugo i destaca l’esperit de l’equip: “No s’ha rendit tot i estar 14 punts per sota”

Tot i estar Okoye lesionat, el míster fa èmfasi a poder comptar amb tota la plantilla: "És el primer matx des que he arribat que tenim tot el 'roster'

Cinc jornades després de fer-ho davant el Saragossa, el MoraBanc Andorra ha tornat a vèncer. Va ser ahir davant el Río Breogán i gràcies a un triple sobre la botzina d’Aaron Best per culminar la remuntada. En aquesta línia, el tècnic tricolor, Žan Tabak, es va mostrar molt content en la roda de premsa posterior al duel, tot destacant l’esperit de l’equip en una pista “molt complicada”. “No s’ha rendit tot i estar 14 punts per sota”, va celebrar, reiterant que no s’han de repetir “errades ingènues” que els seus fan des que va arribar.

El moment clau va arribar al darrer quart, quan el croat va fer ajustos per signar la màxima puntuació i rebre poc. “Teníem alguns jugadors que en algun moment, quan perdíem, ens mantenien al partit, i un altre grup que no han començat bé el tercer quart, però ens han fet guanyar”, va mencionar en aquest sentit. I va funcionar.

Això sí, amb una darrera jugada de pissarra en la qual el míster “no tinc res a veure”. La seva “era una amb la qual no hem tret res”, va indicar, apuntant que finalment la cistella es va donar gràcies a la qualitat individual de Shannon Evans, “qui trenca la primera línia i després fa una molt bona lectura trobant el tir”, posterior de Best. El base canadenc, MVP, va cloure el duel amb 21 punts, un 67% d’encert en tirs de dos i fins a un 83% en triples (5/6), a més de tres assistències.

Tot i estar Stan Okoye lesionat, Tabak va acabar celebrant poder comptar amb tota la plantilla. “És el primer matx des que he arribat que tenim tot el ‘roster’, i podem decidir amb qui jugar, com, quan… Som menys previsibles que abans”, va subratllar.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

