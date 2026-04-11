El MoraBanc guanya el seu segon partit fora de casa gràcies a un triple d’Aaron Best en els darrers segons (97-99)

El MoraBanc Andorra ha signat una victòria de caràcter al Pazo dos Deportes de Lugo després de culminar una remuntada de molt mèrit contra el Río Breogán. L’equip dirigit per Zan Tabak s’ha refet d’un desavantatge de 13 punts i s’ha acabat imposant gràcies a un últim quart brillant (20-33). Aaron Best, amb 25 punts, ha estat el gran protagonista en anotar el triple decisiu en els instants finals.
El partit ha arrencat amb un ritme anotador baix, però un triple d’Yves Pons ha activat l’encert exterior dels locals, que han pres la iniciativa (14-9, min. 8). El MoraBanc ha reaccionat amb les rotacions, trobant en Xavier Castañeda el referent ofensiu necessari per mantenir-se dins del partit. Tot i això, el Río Breogán, sòlid des de la línia de tirs lliures, ha tancat el primer quart amb un lleuger avantatge (20-19).
El segon període ha mantingut la dinàmica d’igualtat, amb un intercanvi constant de triples. Castañeda i Jabari Rice han liderat l’atac andorrà, però cada intent de capgirar el marcador ha trobat resposta immediata dels gallecs. Aquest estira-i-arronsa s’ha resolt amb un 48-45 favorable als locals al descans.
El partit ha arrencat amb un ritme anotador baix, però un triple d’Yves Pons ha activat l’encert exterior dels locals, que han pres la iniciativa
A la represa, el Breogán ha fet un pas endavant. Un triple inicial de Russell ha encès el Pazo i ha donat pas a un parcial contundent (14-5) que ha situat el 70-57 al minut 26. El MoraBanc s’ha vist contra les cordes, però ha trobat oxigen en l’energia de Kostadinov i les aportacions de McKoy, que han permès arribar al final del tercer quart amb opcions (77-66).
L’últim quart s’ha convertit en una demostració de resistència i encert. Un parcial inicial de 2-10 ha tornat a posar els andorrans dins del partit, amb un McKoy especialment inspirat. En els minuts finals, la defensa visitant ha guanyat protagonisme i ha forçat errors clau del rival. Rice ha avançat el MoraBanc (95-96), però el Breogán encara ha respost.
En els minuts finals, la defensa visitant ha guanyat protagonisme i ha forçat errors clau del rival
Amb el marcador ajustat (97-96) i menys de mig minut per jugar, Tabak ha dibuixat una jugada que Aaron Best ha culminat amb un triple des de la cantonada que ha acabat sent definitiu (97-99). Encara hi ha hagut temps per a un últim llançament dels locals, però no ha alterat el desenllaç.
El MoraBanc Andorra ha sumat així la seva segona victòria fora de casa i la setena de la temporada, un triomf que reforça les seves opcions de sortir de la zona baixa de la classificació.