Xavier Cornella és finalment el setè esportista tricolor que viatjarà als Jocs de Milà-Cortina d’Ampezzo

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha formalitzat aquest dilluns les inscripcions dels set atletes que representaran Andorra als Jocs de Milà-Cortina d’Ampezzo. Finalment, Xavier Cornella li ha guanyat la cursa a Bartumeu Gabriel i s’afegeix a Joan Verdú, Cande Moreno, Jordina Caminal i Carla Mijares en esquí alpí, mentre que en alpí prendran part Gina del Rio i, en principi, Irineu Esteve, per completar la delegació tricolor més nombrosa de la història a uns Jocs Olímpics d’hivern.
“Amb els punts marcats durant el curs fins avui dia, data límit per decidir el candidat, és el Xavi Cornella qui ha fet n’ha fet de millors que el Bartumeu Gabriel. La mitjana calculada dels tres millors resultats de la temporada és millor que la del ‘Bartu’, i aquest era el criteri que havíem establert”, ha citat el director esportiu de la secció d’alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Roger Vidosa. Per la seva part, el president de l’ens olímpic andorrà, Xavier Espot Miró, ha citat estar “molt orgullosos de tenir la delegació més gran de la història a Milà; ara hem d’acompanyar a la FAE i als esportistes per obtenir els millors resultats possibles”.
Calendari confirmat
Amb l’equip al complet, el que ja es coneix també són els dies de competició. En esquí de fons, la cita es posarà en marxa el 7 de febrer amb els 20 quilòmetres de l’esquiatló femení. L’endemà serà el torn per al debut d’Esteve en la mateixa prova. El dia 10 entrarà en escena l’esprint clàssic femení, mentre que el 12 i 13 es disputarà la prova dels 10 quilòmetres individuals (femení el dia 12 i el dia 13 el masculí). Per acabar, el 21 es posarà punt final a l’esquí de fons amb els 50 quilòmetres ‘mass start’ clàssic masculí. D’altra banda, en esquí alpí, el descens femení del dia 8 obrirà la competició per als tricolor. La prova combinada femenina arribarà el dia 10, mentre que el 12 de febrer serà torn per a Verdú amb el supergegant. Finalment, els dies 16 i 18 serà el torn de l’eslàlom amb Cornella i Mijares.