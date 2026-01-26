Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Xavier Cornella, durant l'eslàlom SAC de Cerro Castor de fa un parell d'anys. | FAE
El Periòdic d'Andorra
Esquí

Xavier Cornella és finalment el setè esportista tricolor que viatjarà als Jocs de Milà-Cortina d’Ampezzo

Es disputava la plaça amb Bartumeu Gabriel, a qui ha superat per mitjana de punts dels tres millors resultats al llarg d'aquesta temporada

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha formalitzat aquest dilluns les inscripcions dels set atletes que representaran Andorra als Jocs de Milà-Cortina d’Ampezzo. Finalment, Xavier Cornella li ha guanyat la cursa a Bartumeu Gabriel i s’afegeix a Joan Verdú, Cande Moreno, Jordina Caminal i Carla Mijares en esquí alpí, mentre que en alpí prendran part Gina del Rio i, en principi, Irineu Esteve, per completar la delegació tricolor més nombrosa de la història a uns Jocs Olímpics d’hivern.

“Amb els punts marcats durant el curs fins avui dia, data límit per decidir el candidat, és el Xavi Cornella qui ha fet n’ha fet de millors que el Bartumeu Gabriel. La mitjana calculada dels tres millors resultats de la temporada és millor que la del ‘Bartu’, i aquest era el criteri que havíem establert”, ha citat el director esportiu de la secció d’alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Roger Vidosa. Per la seva part, el president de l’ens olímpic andorrà, Xavier Espot Miró, ha citat estar “molt orgullosos de tenir la delegació més gran de la història a Milà; ara hem d’acompanyar a la FAE i als esportistes per obtenir els millors resultats possibles”.

Andorra anirà als Jocs de Milà-Cortina d’Ampezzo amb set esportistes, la delegació més nombrosa de la història

Llegir
Calendari confirmat

Amb l’equip al complet, el que ja es coneix també són els dies de competició. En esquí de fons, la cita es posarà en marxa el 7 de febrer amb els 20 quilòmetres de l’esquiatló femení. L’endemà serà el torn per al debut d’Esteve en la mateixa prova. El dia 10 entrarà en escena l’esprint clàssic femení, mentre que el 12 i 13 es disputarà la prova dels 10 quilòmetres individuals (femení el dia 12 i el dia 13 el masculí). Per acabar, el 21 es posarà punt final a l’esquí de fons amb els 50 quilòmetres ‘mass start’ clàssic masculí. D’altra banda, en esquí alpí, el descens femení del dia 8 obrirà la competició per als tricolor. La prova combinada femenina arribarà el dia 10, mentre que el 12 de febrer serà torn per a Verdú amb el supergegant. Finalment, els dies 16 i 18 serà el torn de l’eslàlom amb Cornella i Mijares.

Notícies relacionades
Allau de trucades al Servei de Mobilitat pel temporal de neu i el tancament de l’accés a la frontera amb França
Bastaria amb un copríncep per despenalitzar l’avortament, però Govern “rebutja fer-ho unilateralment”
El desgel guanya terreny a les parròquies baixes amb les clarianes mentre la neu es manté a l’alta muntanya

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’era Joan Plaza arriba al seu fi després de complir tot just un any i el MoraBanc Andorra ja té tancat el seu substitut
  • Esports
Carla Mijares queda fora a la primera mànega de la Copa del Món d’Spindleruv Mlyn després d’una caiguda
  • Esports
La falta d’encert des del triple castiga el MoraBanc Andorra en un final ajustat contra el Baxi Manresa (91-84)
Entrevistes esportives
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
John Smörg
Pilot amb llicència andorrana
