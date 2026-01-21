Andorra anirà als Jocs de Milà-Cortina d’Ampezzo amb set esportistes, la delegació més nombrosa de la història

El Principat anirà als Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo amb la delegació més nombrosa de la història. Així ho ha anunciat aquesta tarda el president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró, esmentant que hi viatjaran fins a set esportistes: Joan Verdú, Cande Moreno, Jordina Caminal, Carla Mijares i un altre representant encara a confirmar per la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) prendran part en esquí alpí, mentre que en fons seran Gina del Rio i Irineu Esteve.
A la cita hivernal, la qual tindrà lloc entre el 6 i el 22 del pròxim febrer, hi acabaran sent set els tricolor gràcies a haver sumat una plaça femenina més en alpí. La participació de Moreno estava assegurada i a aquesta s’afegia una reassignació. Finalment, i tenint en compte la llista de ‘relocations’ i les bones posicions tant de Moreno com de Caminal al rànquing mundial, han fet que Mijares també hi pugui anar.
La xifra de representants s’ha incrementat gràcies a haver sumat una plaça femenina més en alpí
Pel que fa al representant masculí en eslàlom −en gegant serà Verdú−, el director esportiu de la secció d’alpí de la FAE, Roger Vidosa, ha exposat que s’adjudicarà a Xavi Cornella o a Bartumeu Gabriel. “En les darreres curses el Xavi ha marcat una mica millor, però el ‘Bartu’ és molt capaç de fer bons eslàloms”, ha subratllat, tot recordant que tenen fins dilluns vinent per donar un nom definitiu. En tot cas, ha deixat clar que la delegació alpina és “molt potent”.
“Arribar als Jocs és resultat d’un camí molt exigent”, ha proferit Espot Miró cap als atletes, afegint que “sereu abanderats d’Andorra i estic convençut que ho fareu amb orgull, respecte, humilitat i excel·lència”. Durant l’acte també ha pres la paraula la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. “És el somni de tot esportista, ara només heu de fluir perquè ja heu fet la feina […] Tot un país estarà amb vosaltres, tot anirà bé i estem molt orgullosos”, ha exposat.
Cap dels dos s’ha volgut oblidar de la disciplina de muntanya, enguany sense representació, indicant que “treballarem plegats” perquè en quatre anys sí que hi participi un esportista tricolor.
Esteve podria no anar
“Segur que seran els meus últims Jocs i m’hauria agradat estar al nivell. Si veig que puc ser al top30 participaré, si no, no”. Així de contundent ha estat Irineu Esteve, qui està protagonitzant un inici de curs ben complicat. “Fa uns dies que no entreno, però tot va una mica millor, encreuem els dits. La meva opinió seria saltar-me la primera o la segona cursa i intentar anar a la tercera, tot i que no només depèn de mi”, ha completat. “Toca intentar capgirar-ho i acabar bé, no ens rendirem fins que veiem que és impossible”, ha finalitzat.
Moreno vol aprofitar el bon estat de forma
Reconeixent que els Jocs són una de les pedres angulars d’aquesta temporada, Cande Moreno s’ha mostrat molt contenta amb els darrers resultats i, de cara la competició olímpica, vol aprofitar aquest estat de forma. Ha informat que farà el supergegant i el descens, tot i que en aquesta darrera disciplina “encara no m’han sortit les coses en cursa, però la practico al mateix nivell que el supergegant”. Demanada per les expectatives, ha deixat clar que intentarà donar el màxim i que un top15 seria un molt bon resultat. Tampoc tanca la porta a la combinada, malgrat que encara està per decidir si hi participarà ella o Jordina Caminal.
Caminal, plor d’alegria
“Quan me n’he assabentat ha estat una sorpresa i he plorat”, ha assenyalat Jordina Caminal, qui ha conegut avui mateix que participarà a Milà-Cortina d’Ampezzo. També encadena bons resultats, sobretot al desembre, i si bé és cert que ara li ha costat reprendre el ritme després d’una caiguda, està “molt il·lusionada”. Més enllà d’objectius, la pirenaica vol gaudir de l’experiència: “Són els meus primers Jocs i crec que serà molt positiu de cara el futur”.