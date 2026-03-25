Castañeda ultima la seva recuperació i podria reaparèixer diumenge contra el Baskonia després de dos mesos

El passat 13 de gener, el MoraBanc Andorra va confirmar els pitjors presagis anunciant que Xavier Castañeda estaria entorn 12 setmanes sense jugar. El base, cedit fins a final de temporada des de l’Unicaja, va patir una ruptura als músculs isquiotibials de la cama dreta, però ja es troba en la fase final del seu procés de recuperació i, si continua evolucionant favorablement, podria tornar a la convocatòria per al partit d’aquest diumenge contra el Baskonia (17.00 hores).
Pel que fa a la resta de jugadors que també estan tocats, des del club tricolor s’ha esmentat que s’està a l’espera de l’informe mèdic de Stan Okoye −avui se li han fet les proves−, mentre que envers Rafa Luz ja tenen els resultats. D’altra banda, Kyle Kuric i Shannon Evans estan entrenant amb normalitat amb la resta de l’equip.