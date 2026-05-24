La matinera expulsió de Petxarroman condemna l’FC Andorra, que s’acaba fent en pròpia el mem de la jornada

L’FC Andorra ha finalitzat l’últim duel del curs al Nou Estadi de la FAF amb una dolorosa derrota davant el Ceuta. El dol, però, ni de bon tros ha estat per una pallissa o un mal joc. Ha estat per haver protagonitzat el mem de la jornada amb un estrepitós gol en pròpia. Així, els pupils de Gerard Piqué es mantenen amb 58 punts a terra de ningú abans de visitar el cap de setmana vinent el Burgos per donar per finalitzada la lliga.
Amb un joc poc vistós per part dels dos conjunts, l’esdevenir del matx ha passat a un pla totalment diferent quan ‘Petxa’ ha vist la vermella directa als 10 minuts per una falta sobre Anuar. Del servei de porta de la mateixa rematada d’aquesta falta, un error de benjamins ha penalitzat els tricolor: Martí Vilà s’ha anotat en pròpia en tornar a Nico Ratti la passada, la qual ha acabat directe al fons de la xarxa després d’un mal bot sobre la gespa. Així i tot, els locals han anat amb el ganivet entre les dents i, sent un menys, han aconseguit la pilota per provar sort amb un parell d’accions. Una ha estat just abans de la mitja hora, amb Thomas Carrique arribant forçat a una passada en llarg i veient com Pedro López li parava la centrada rematada. La més clara abans d’anar-se’n als vestidors ha tornat a ser per als de Carles Manso i una triangulació entre Dani Villahermosa i Manu Nieto que ha acabat amb una potent rematada d’aquest, obligant el porter ‘caballa’ a fer una gran estirada.
La tornada ha deixat la mateixa dinàmica. Tot i que en un inici els intents locals no han fet efecte, han repetit possessió perquè els de José Juan Romero provessin la contra, però ni els uns ni els altres han estat capaços de finalitzar jugades que, en petita mesura, eren perilloses. Al final ha acabat pujant el 0-2 al marcador amb una diana d’Aboubacar Bassinga, rematant de primeres un rebuig dins de l’àrea que poc s’ha quedat de ser anul·lat per fora de joc després d’una molt llarga revisió arbitral. També l’ha tingut Nieto, culminant al segon una gran jugada que han tret sobre la línia per posteriorment quedar anul·lada per fora de joc.