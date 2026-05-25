Després de sortir del descens al cap de dos mesos, «necessitem mantenir-nos humils i amb els peus a terra»

Gairebé dos mesos i mig després, el MoraBanc Andorra ha sortit del descens. En la darrera jornada, tot li ha sortit a favor: pallissa a Lleida i derrotes del Gran Canària i el Saragossa, els rivals amb els quals es jugarà la permanència la darrera jornada que queda. Ara bé, Žan Tabak prefereix no traslladar emocions, ni negatives ni positives, d’un partit a un altre: «L’altre dia vam perdre contra el Burgos i semblava que a Andorra tothom estava mort. No és així. Ni tots els duels que perdem hi ha sempre una catàstrofe, i un que guanyem com aquest tampoc és tot flors». Ara, abans de jugar-se l’última bala contra el Barça a casa, el tècnic tricolor assenyala que «necessitem mantenir-nos humils, amb els peus a terra i el cap fred».
Com s’ha mostrat des de la seva arribada, el croat va ser directe i contundent després del triomf al Barris Nord: «Ha estat un partit molt important per nosaltres […] No sé si el millor des que estic aquí, però sí el que més important». Així mateix, va reiterar la feina que els jugadors han fet des de llavors. «L’últim partit el perdem amb els dos darrers tirs, avui teníem molt més encert, però l’entrega i les ganes que posen els jugadors és sempre la mateixa. Aquest triomf està bé, però per mala sort no significa res, necessitem guanyar una altra vegada», va mencionar.
De fet, va assenyalar que aquesta premissa l’ha estat repetint al general mànager del club, Francesc Solana. «Que l’entrega del grum humà que tenim està sempre allà. No sé què passarà el pròxim cap de setmana, espero que ens puguem quedar a l’ACB, però no vull que tota aquesta feina que s’ha fet ni tota l’entrega posada» no sigui valorada en cas de no assolir la permanència. «S’ha treballat bé, s’ha millorat i l’entrega d’aquests jugadors ha estat increïble des del primer dia que vaig arribar», va completar.
El MoraBanc depèn d’ell mateix
Amb la penúltima jornada finalitzada, el MoraBanc Andorra pot celebrar que depèn d’ell mateix per quedar-se a la màxima lliga de bàsquet espanyola. És a dir, la primera opció passa per vèncer divendres vinent el Barça. En cas de fer-ho, l’equip tricolor es mantindrà a la Lliga Endesa faci el que faci la resta de rivals, Gran Canària i Saragossa. L’altra, si aquest darrer, ara penúltim, perd els dos matxs que li resten, rebent el València i visitant el Río Breogán. En aquest escenari, el MoraBanc estaria salvat encara que perdés contra els culers.
El Saragossa podria inclús guanyar-ne un, que si el Gran Canària perd el darrer que li manca, visitant el València, el MoraBanc també se salvaria encara que perdés. En aquest sentit, cal esmentar que amb un triple empat a 10 victòries seria el conjunt illenc quin baixaria. Llavors, què hauria de passar perquè el MoraBanc perdés la categoria? Perdre amb el Barça hauria de ser el primer escull, i que llavors venci el Gran Canària i el Saragossa faci el mateix en almenys un partit.