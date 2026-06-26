Jiménez s’enfrontarà a la valenciana Sara Sorribes a la primera ronda del quadre principal de Wimbledon

Vicky Jiménez ha conegut aquest divendres qui serà la seva rival a la primera ronda del quadre principal de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada al qual ha accedit directament gràcies al seu rànquing WTA, actualment ocupant la 111a plaça. El partit està programat per a dilluns vinent a les 12.00 hores, i el jugarà davant Sara Sorribes.
Val a dir que la valenciana, de 29 anys i número 252 del rànquing mundial, ja sap el que és vèncer a la tricolor. Ho va fer a principis d’aquest juny als setzens de final del WTA 125 de Makarska amb un contundent 2-0 (6-1 i 6-1) en poc més d’una hora de partit. A més, tot i que la seva especialitat són els dobles, modalitat en la qual es va penjar el bronze als Jocs Olímpics del 2024 juntament amb Cristina Bucșa, en individual va arribar a ser la 32a millor raqueta del planeta l’any 2022.
En tot cas, Jiménez afronta la cita londinenca amb bones sensacions després d’arribar a les semifinals del WTA 125 de Mòdena. Va ser fer dues setmanes, i en aquella ocasió va caure contra la polonesa Katarzyna Kawa (121 WTA), qui es va acabar proclamant campiona. Abans, es va desfer de la italiana Jessica Pieri (rànquing 284), de l’estatunidenca Varvara Lepchenko (175) i de l’espanyola Leyre Romero (142).