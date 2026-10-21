Vicky Jiménez dona el tret de sortida a l’W50 de Cherbourg-en-Cotentin apallissant la local Océane Babel (2-0)

Vicky Jiménez ha donat el tret de sortida al torneig W50 de Cherbourg-en-Cotentin, sobre pista dura coberta, passant per sobre a Océane Babel per 2-0 (6-1 i 6-2). Ha estat als setzens de final, imposant-se per la via ràpida en ambdós sets, en els quals ha trencat tots els serveis de la francesa, número 501 al rànquing WTA, a excepció de dos. Així, la tricolor, actual 221a millor raqueta del planeta i quarta cap de sèrie d’aquesta cita, s’enfrontarà demà als vuitens a la també gal·la Jessika Ponchet, qui avui s’ha desfet de la romanesa Elena Ruxandra Bertea per 0-2 (3-6 i 2-6).