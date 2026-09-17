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  • La tenista Vicky Jiménez, en un torneig anterior. | Arxiu
Pol Forcada Quevedo
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Tennis

Vicky Jiménez s’acomiada als vuitens de final del Caldas da Rainha Chall davant la local Francisca Jorge (2-1)

En un matx molt disputat que s'ha allargat dues hores, la tricolor s'ha endut el segon set trencant el darrer servei de la rival i adjudicant-se el seu

Tot i imposar-se contundentment en l’estrena del quadre individual, Vicky Jiménez ha caigut aquesta tarda als vuitens de final del Caldas da Rainha Chall. Ha estat per 2-1 (6-2, 4-6 i 6-4) davant la local Francisca Jorge, en un matx molt disputat que s’ha allargat més de dues hores. L’inici del primer set ha estat complicat per a la tricolor, actual número 173 del rànquing WTA, ja que ha perdut un servei i ràpidament ha vist el 3-0 en contra. Si bé ha pogut anar recuperant les posteriors sacades, una darrera pèrdua ha fet el 6-2 per a la portuguesa (219 WTA).

El segon periple sí que ha mantingut més la igualada i ambdues han anat succeint punts fins a l’empat a quatre. A partir d’aquí, Jiménez ha trencat un servei de la rival i s’ha adjudicat el seu darrer pel 4-6. Al darrer i definitiu ball, un nou mal inici de l’andorrana ha fet el 3-1, i tot i que ha acabat empatant novament a quatre jocs, Jorge ha tancat al 6-4.

Vicky Jiménez estrena el quadre individual del Caldas da Rainha amb triomf davant Katherine Sebov (0-2)

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