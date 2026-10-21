La temporada d’hivern disposarà de 5.100 permisos, enmig del ‘neguit’ empresarial per la manca de personal

Llum verda a un contingent de 5.100 autoritzacions d’immigració per a la temporada d’hivern 2026-2027, una xifra pràcticament idèntica als 5.069 treballadors contractats l’any passat i que es podrà ampliar fins als 6.630 permisos si la demanda ho requereix. Un anunci que arriba en un context en què el sector empresarial ha expressat preocupació per les dificultats per trobar personal, tot i que el ministre portaveu, Guillem Casal, s’ha encarregat d’aclarir que «si hi hagués una preocupació molt elevada, i no vull dir que no hi sigui de cara a futur, també hi hauria hagut un interès molt més important al voltant de la contractació en origen». Així, ha advertit que «si ara hi ha una situació de tensió, no serà perquè Govern no hi hagi posat els mecanismes necessaris per poder millorar aquesta situació de tensió», en referència a les acumulacions de sol·licituds i les cues que habitualment es produeixen al Servei d’Immigració abans de l’inici de la temporada d’hivern.
«Les empreses estan acostumades a contractar o a començar a pensar en clau de temporada d’hivern a mitjans o finals del mes d’octubre. Esperem que ara, un cop treta aquesta quota de temporada, comenci l’interès també a augmentar per la contractació en origen», ha afegit el portaveu governamental, qui també ha indicat que que el sistema permet seleccionar els perfils professionals amb antelació, informar sobre la normativa andorrana i establir una relació més directa amb les empreses. A més, ha confirmat que «a dia d’avui, la tenim oberta amb el conjunt de països», tot recordant les gestions diplomàtiques efectuades amb l’ambaixada d’Espanya per facilitar els contactes amb representacions de països llatinoamericans.
«Les empreses estan acostumades a contractar o a començar a pensar en clau de temporada d’hivern a mitjans o finals del mes d’octubre. Esperem que comenci l’interès per la contractació en origen» – Guillem Casal
Precisament, i quant a la distribució de les autoritzacions de temporada, el sector hoteler concentra el contingent més elevat, amb 3.363 permisos, inclosos els establiments d’hostaleria de les estacions d’esquí. El segueixen els treballadors de pistes, amb 1.064 autoritzacions; el comerç en general, inclòs el lloguer de material esportiu i les activitats immobiliàries, amb 480; les empreses de neteja, amb 111, i les agències de viatges, amb 82. Val a dir que el termini per presentar les sol·licituds s’obrirà aquest dijous 22 d’octubre i finalitzarà el 31 de març del 2027, mentre que els permisos dels sectors hoteler, de neteja i de bugaderia seran vigents fins al 15 de juny. Pel que fa a la resta de sectors, i segons ha informat Govern, acabaran el 2 de maig.
Paral·lelament, Casal ha informat que la quota general ja ha superat les 250 autoritzacions ‘consumides’, descartant, però, que s’estigui produint un esgotament. «Ja fa crec tres setmanes que la vam obrir, en una situació de demanda que era previsible, però esperem que s’estabilitzi i es regularitzi amb aquesta obertura de la quota de temporada», ha assegurat el ministre, qui també ha puntualitzat que l’entrada en vigor de la quota d’hivern també comportarà el tancament de la general per als sectors que disposin d’autoritzacions de temporada, com per exemple les agències de viatges i els comerços de material esportiu. «Segurament haurem de millorar alguns aspectes, però, en tot cas, entre tots hem de trobar situacions que millorin la situació de sortida de l’any 2025 i, per tant, això és el que estem treballant: que el 2026 sigui millor i que això assenti unes bases per als futurs anys», ha conclòs el portaveu governamental.