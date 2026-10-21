Govern intenta dissipar el temor a una allau migratòria amb la UE i defensa que es mantindrà el control de les quotes

El debat sobre una eventual entrada en vigor de l’Acord d’associació ha tornat un dia més a posar-se sobre la taula, aquesta vegada pel que fa a les possibles modificacions en el sistema de quotes actual. Uns canvis que, efectivament, sí que tindrien cabuda amb l’aprovació del text, tot i que el ministre portaveu, Guillem Casal, ha remarcat que només afectaran els ciutadans dels estats membres i no els nacionals de països tercers. «Si bé és veritat que l’any passat, a la quota de temporada d’hivern, hi va haver un increment dels nacionals europeus que en formaven part, degut a una situació exògena, que era l’acord de gestió de fronteres per l’Entry/Exit System i haver passat uns dies concrets a l’espai Schengen, encara continuem basant aquesta temporada d’hivern cap a nacionals de països tercers», ha aclarit el portaveu governamental aquest dimecres.
En aquest sentit, Casal ha insistit especialment en el fet que aquestes quantitats no representen una obligació de fer créixer les autoritzacions: «L’Acord fixa uns llindars mínims que s’han de complir. En cap cas fixa, com de vegades sembla que es digui, llindars desorbitats de lliure circulació de persones. Al contrari, és molt conservador, que fixa unes quantitats numèriques molt inferiors de les que estem traient avui Govern, garantint que puguem mantenir els aspectes de seguretat i el control dels fluxos migratoris». En termes de mobilitat, precisament, el portaveu ha afirmat que «la lliure circulació de persones, que de vegades sembla que sigui un dels mals d’aquest Acord, és una situació bidireccional decantada a favor d’Andorra. Què vol dir això? Que els andorrans podran anar al mercat interior europeu sense cap mena de restricció, però els nacionals de la UE podran venir amb unes certes barreres i uns certs controls que continuem mantenint».
«De vegades hi ha un abús de llenguatge, intencionat per part d’alguns, que sembla que situacions que es poden dur a terme al nostre voltant es puguin replicar aquí del dia l’endemà» – Guillem Casal
«És un sistema perfecte a favor d’Andorra, perquè mantenim aquesta singularitat i aquests controls dels nostres fluxos migratoris», ha afegit Casal, en línia amb l’esmentat, en anteriors compareixences, per part dels principals partidaris del text. Tanmateix, sí que ha volgut precisar que aquesta qüestió ja havia estat present durant tot el procés negociador, afirmant que «aquesta era una línia vermella que es va plantejar Govern el 2015, quan va començar a negociar aquest Acord d’associació, entre les diverses línies vermelles que afecten les quatre llibertats […] És la que hem anat assolint fins al dia d’avui, el text es va tancar segons aquestes premisses i, per tant, ara ha de seguir els tràmits al voltant de la Unió Europea». En aquest sentit, Casal també ha fet referència a la necessitat d’explicar el contingut de l’Acord a la ciutadania.
Precisament, i de cara a voler posar ‘solució’ a aquestes qüestions que puguin sorgir des de l’ens ciutadà, el ministre ha recordat que «a partir d’aquest divendres, en el si de la Fira d’Andorra la Vella, novament hi haurà un estand de Govern, com hem anat fent al llarg d’aquesta legislatura, i aquesta serà una de les temàtiques sobre les quals Govern estarà a disposició de respondre al conjunt de ciutadans que tinguin dubtes». «De vegades hi ha un abús de llenguatge, intencionat per part d’alguns, que sembla que situacions que es poden dur a terme al nostre voltant es puguin replicar aquí del dia l’endemà quan Andorra pugui aplicar aquest Acord d’associació. Una situació molt lluny de la realitat», ha conclòs Casal, en una possible al·lusió als grups polítics de l’oposició o altres actors de l’esfera social o econòmica.